Čína a Nemecko odsúdili rozhodnutie USA vystúpiť z WHO

Spojené štáty poskytujú organizácii viac ako 450 miliónov dolárov ročne.

8. júl 2020 o 17:29 TASR

PEKING. Čínska a nemecká vláda v stredu odsúdili rozhodnutie Spojených štátov, ktoré oznámili, že vystupujú zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Informovali o tom agentúry AP a AFP.

Hovorkyňa nemeckej vlády Martina Fietzová v stredu uviedla, že toto rozhodnutie je "prekážkou v globálnej spolupráci" v čase, keď je medzinárodná spolupráca nevyhnutná na boj proti pandémii nového koronavírusu.

Hovorca čínskeho ministra zahraničných vecí Čao Li-ťien uviedol, že tento krok je "ďalším príkladom, že USA sa snažia o unilateralizmus, odstupujú zo skupín a porušujú zmluvy".

Výsledok volieb môže odchod zvrátiť

Podľa Čaoa je WHO "najuznávanejšia a najprofesionálnejšia medzinárodná inštitúcia v oblasti globálnej ochrany verejného zdravia" a odchod USA z tejto organizácie "podrýva medzinárodné protiepidemické úsilie a má vážny negatívny vplyv na rozvojové krajiny, ktoré naliehavo potrebujú medzinárodnú podporu".

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v pondelok upovedomila Kongres, že Spojené štáty oficiálne vystupujú zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), i keď proces vystúpenia by mal trvať jeden rok. Znamená to, že pri novej vláde by sa tento krok mohol ešte zvrátiť, píše AP.

Bývalý americký viceprezident a uchádzač o prezidentskú kandidatúru Demokratickej strany Joe Biden prisľúbil, že toto rozhodnutie zvráti hneď v prvý deň po nástupe do funkcie.

Najväčší zdroj financií

Trump ešte koncom mája vyhlásil, že pristúpi k "ukončeniu" vzťahov medzi Spojenými štátmi a WHO. Ešte predtým organizácii pozastavil financovanie a obvinil ju, že je na pozadí globálnej krízy "bábkou" v rukách Číny.

Rozhodnutie vystúpiť z WHO okamžite kritizovali zdravotníci a kritici Trumpovej administratívy, ktorí tvrdia, že USA stratia vplyv na globálnej scéne a že týmto krokom podrývajú dôležitú inštitúciu, ktorá sa usiluje o vyvinutie vakcíny na COVID-19.

Oznámenie o vystúpení bolo v pondelok zaslané generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi a účinnosť nadobudne 6. júla 2021.

USA sú najväčším zdrojom financií pre WHO a poskytujú jej viac ako 450 miliónov dolárov ročne. Momentálne jej však v poplatkoch dlhujú približne 200 miliónov dolárov. Tieto finančné záväzky musia USA splniť skôr, ako vystúpia z WHO.