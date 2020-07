Poľské voľby: Dudov náskok nad Trzaskowským je v rámci štatistickej chyby

Náskok pred centristom Trzaskowským je v rámci štatistickej chyby.

6. júl 2020 o 10:50 TASR

VARŠAVA. V prieskume pred druhým kolom prezidentských volieb v Poľsku vedie úradujúci prezident Adzrej Duda. Jeho náskok pred centristom Rafalom Trzaskowským je však v rámci štatistickej chyby.

Podľa agentúry PAP to vyplýva z prieskumu, ktorý urobil inštitút United Surveys pre denník Dziennik Gazeta Prawna a rozhlasovú stanicu RMF FM.

Víťaz prvého kola

Z prieskumu vyplýva, že konzervatívneho Dudu podporovaného vládou stranou Právo a spravodlivosť (PiS) by volilo 46,8 percenta účastníkov prieskumu.

Pre centristu Trzaskowského, kandidáta opozičnej Občianskej koalície (KO), je rozhodnutých 45,9 percenta potenciálnych voličov.

Stále nerozhodnutých, koho budú v druhom kole voliť za prezidenta, je 7,4 percenta voličov.

Volebné štáby oboch kandidátov sa v posledných dňoch kampane snažia osloviť a mobilizovať práve túto skupinu občanov oprávnených voliť, uviedol podľa PAP Dziennik Gazeta Prawna.

V prvom kole prezidentských volieb v Poľsku, ktoré sa konalo 28. júna, získal Duda 43,5 percenta hlasov. Trzaskowského volilo 30,46 percenta voličov.

Trzaskowski je výzvou

Duda zaznamenal vynikajúce výsledky na východe a juhovýchode krajiny, kde má jeho sociálno-konzervatívny program najsilnejšiu odozvu medzi ľuďmi, ale tiež v malých mestách a vidieckych oblastiach. Trzaskowski porazil Dudu vo veľkých mestách.

Ak by voľby vyhral úradujúci prezident Andrzej Duda, PiS by si upevnila pozície najmenej do roku 2023, keď budú najbližšie parlamentné voľby, konštatovala DPA.

Duda je síce považovaný za favorita volieb, ale liberálny varšavský primátor Rafal Trzaskowski je preňho veľkou výzvou.

Trzaskowski ohlásil svoju kandidatúru až v druhej polovici mája. Jeho nástup v prieskumoch verejnej mienky bol "raketový" a podpora potenciálnych voličov ohromujúca - veľmi rýchlo sa totiž v prieskumoch dostal na druhé miesto, za Dudu.