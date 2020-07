WHO stopla testy hydroxychlorochínu u hospitalizovaných, nemal výsledky

Lieky nedokázali znížiť úmrtnosť na COVID-19.

5. júl 2020 o 11:32 SITA

BERLÍN. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zastavila testy, ktorých cieľom bolo zistiť, či liek hydroxychlorochín pomáha pacientom hospitalizovaným s ochorením COVID-19.



WHO v sobotu oznámila, že "prijala odporúčanie" komisie, ktorá na testy dozerala, aby zastavila skúšky hydroxychlorochínu, používaného na liečbu malárie, a kombinácie liekov lopinavir/ritonavir, ktoré sa používajú pri liečbe pacientov s HIV/AIDS.



Lieky podľa WHO v porovnaní so štandardnou starostlivosťou preukázali "nízke alebo žiadne zníženie mortality pacientov hospitalizovaných s COVID-19".



Agentúra tiež dodala, že i keď nemajú jasné dôkazy o zvýšenej úmrtnosti hospitalizovaných pacientov, ktorým lieky podávali, existujú súvisiace bezpečnostné riziká, ktoré sa ukázali v inej štúdii.



Rozhodnutie podľa WHO neovplyvní možné testy s pacientmi, ktorí nie sú hospitalizovaní, alebo dostávajú liek pred možným kontaktom s vírusom či krátko po ňom.