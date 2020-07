Pri pobreží Austrálie objavili aborigénske náleziská

Na miestach objavili artefakty staré najmenej 7 000 až 8 500 rokov.

3. júl 2020 o 9:17 SITA

BRATISLAVA. Archeológovia objavili pod vodou pri pobreží Austrálie aborigénske archeologické náleziská.

Sú to prvé potvrdené podvodné lokality súvisiace s pôvodnými obyvateľmi Austrálie a vedci predpokladajú, že by ich mohlo byť viac. Informuje o tom spravodajský portál CNN.

Pod hladinou

Austrálske pobrežie bolo kedysi o 160 kilometrov rozsiahlejšie, ako v súčasnosti. Mnohé osady vznikli koncom ľadovej doby na pevnine, no so stúpaním morskej hladiny napokon zmizli pod vodou, uvádza vo svojej štúdii, ktorá vyšla v žurnáli PLOS One, tím austrálskych vedcov.

Skupina vedená archeológom Jonathanom Benjaminom z Flinders University v Adelaide pri výskume využila pomoc potápačov, ktorí preskúmali dané miesta, aj viacero techník, ako napríklad letecké a podvodné diaľkové snímanie.

Mnohé artefakty splynuli s morským životom

Pri pobreží severozápadnej Austrálie narazili na dve náleziská. Prvé sa nachádza v oblasti mysu Bruguieres a skrývalo artefakty staré prinajmenšom 7 000 rokov.

Na druhom nálezisku vo Flying Foam Passage objavili výskumníci artefakt starý až 8 500 rokov. Aj napriek tomu, že mnohé artefakty splynuli s morským životom, vedci dokázali identifikovať opracované kamenné nástroje.

Vedci vyzvali austrálsku vládu, aby prijala legislatívu, ktorá by zabezpečovala ochranu a správu aborigénskych lokalít pri pobreží.

Výsledky ich štúdie podľa nich dokazujú užitočnosť prieskumných techník pri hľadaní podvodných archeologických nálezísk a tiež predstavujú ďalší krok vo výskume histórie ľudí na kontinente.