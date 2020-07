Najvyšší súd zamietol prístup Kongresu k výpovedi poroty vo vyšetrovaní Muellera

Sudcovia prijali odvolanie administratívy prezidenta Trumpa.

2. júl 2020 o 20:44 SITA

Článok pokračuje pod video reklamou

WASHINGTON. Najvyšší súd Spojených štátov amerických zamietol prístup Kongresu k utajovanej výpovedi veľkej poroty súvisiacej s vyšetrovaním osobitného vyšetrovateľa Roberta Muellera, ktoré sa zaoberalo vplyvom Ruska na prezidentské voľby v USA v roku 2016.



Sudcovia vo štvrtok prijali odvolanie administratívy prezidenta Donalda Trumpa voči rozsudku nižšieho súdu, ktorý nariadil vydať materiály Snemovni reprezentantov, v ktorej majú prevahu demokrati.

Dokumenty sa nedostanú do rúk Kongresu najmenej do vyriešenia celej kauzy, čo sa neočakáva skôr, ako v roku 2021.



Snemovňa reprezentantov predtým požiadala o odtajnenie detailov z vyšetrovania ruského zásahu do volieb.