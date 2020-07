Čínsky sľub o slobodnom Hongkongu už neplatí. Čo môže urobiť Británia?

Súdne procesy môžu prebiehať v tajnosti.

2. júl 2020 o 17:26 Nina Sobotovičová

HONGKONG, BRATISLAVA. So zavedením ďalšieho sporného zákona v Hongkongu sa Peking poponáhľal.

Nový zákon o národnej bezpečnosti umožňuje, aby občanov Hongkongu súdili v pevninskej Číne v prípade, že "podkopávajú čínsky režim".

"Rýchle zavedenie tejto právnej normy sa dalo očakávať. V Pekingu silnel tlak, aby zákon začal platiť ešte pred 23. výročím odovzdania Hongkongu ako bývalej britskej kolónie do správy Číny," hovorí pre SME výkonný riaditeľ Stredoeurópskeho inštitútu ázijských štúdií (CEIAS) Matej Šimalčík.

Toto výročie pripadá na 1. júl a mnohí Hongkončania v tento deň už tradične vychádzajú protestovať do ulíc.

V minulých rokoch pri tejto príležitosti vyjadrovali nespokojnosť s viacerými problémami, ústredná téma protestov však zostáva dlhodobo rovnaká. A nejde len o prvojúlové demonštrácie. Hongkončanom prekáža, že Peking čoraz viac okliešťuje ich práva a slobody v rozpore so všetkým, čo medzinárodnému spoločenstvu v roku 1997 sľúbil.

Účinný začal byť hodinu pred polnocou

Zákon o národnej bezpečnosti sa stal účinným v utorok 30. júna, len hodinu pred polnocou.

V stredu polícia na jeho základe zatkla prvého Hongkončana. Proti kontroverznej právnej norme sa previnil tým, že vlastnil vlajku nezávislého Hongkongu. V ten istý deň však pribudlo takmer desať ďalších zadržaných Hongkončanov, na základe toho istého zákona.

Britská spravodajská televízia BBC pripomína, že policajti okrem toho zatkli 360 ľudí pre účasť na zakázanej demonštrácii.

Hongkonské úrady totiž každoročný protestný pochod tentoraz zakázali s tým, že by porušoval koronavírusové reštrikcie, ktoré zakazujú zhromažďovanie viac ako 50 ľudí.

Protestné skupiny a aktivisti však vyzvali obyvateľov Hongkongu, aby sa na demonštrácii zúčastnili bez ohľadu na zákaz. V centre mesta sa nakoniec zhromaždili tisíce ľudí, viacerí z nich skandovali heslo "nezávislosť Hongkongu".

Čo Peking sľuboval

Keď Veľká Británia v roku 1997 súhlasila s tým, že Hongkong ako svoju kolóniu vráti Číne, miestni verili, že Peking dovolí mestu fungovať autonómne a s väčšou slobodou. Aspoň tak to pevninská Čína medzinárodnému spoločenstvu sľubovala.

Peking k tomu formálne zaväzujú aj medzinárodné zmluvy. Podľa nich by malo byť pod heslom "jedna krajina, dva systémy" zaručené, že v Hongkongu bude fungovať demokratický režim a právny štát.

Až do roku 2047, keď má komunistická Čína nad osobitnou administratívnou oblasťou Hongkongu prevziať plnú moc, malo ísť viac-menej o slobodnú krajinu s vlastným pravidlami.

Podpisom zákona o národnej bezpečnosti sa však éra jednej krajiny a dvoch systémov podľa Šimalčíka de facto skončila.

"Zákon o národnej bezpečnosti výrazne rozširuje trestnoprávne právomoci Pekingu nad občanmi Hongkongu. Možno povedať, že sa práve skončila éra, keď mal Hongkong v rámci Číny garantovanú autonómiu," uvádza Šimalčík.

Poukazuje na to, že autonómiu Hongkongu garantoval Základný zákon a Čínsko-britská spoločná deklarácia.

Pre Britániu je to historická povinnosť

"Čína porušila svoj sľub obyvateľom Hongkongu," uviedol na twitteri britský veľvyslanec na Slovensku Andy Garth. Hoci sa Západ proti konaniu Pekingu vymedzuje, pre Spojené kráľovstvo je táto situácia obzvlášť citlivá.

Boris Johnson v stredu oznámil, že Británia rozšíri práva prisťahovalcov z Hongkongu.



Trom miliónom hongkonských rezidentov ponúkne Londýn možnosť usadiť sa vo Veľkej Británii a požiadať o občianstvo v krajine.

"Británia má v tejto situácii osobitnú zodpovednosť, keďže ide o obyvateľov jej bývalej kolónie," podotýka Šimalčík.

Odborník zároveň pripomína, že v Kongrese Spojených štátov je od štvrtka predložený návrh zákona, vďaka ktorému by hongkonskí aktivisti mohli získať štatút utečencov. "To by v prípade potreby umožnilo ich relokáciu do Spojených štátov," objasňuje Šimalčík.

Kým od USA ide podľa Šimalčíka o ústretové gesto, v prípade Británie možno hovoriť "o historickej povinnosti podporiť Hongkončanov".

Vyjadrenia britských vládnych predstaviteľov naznačujú, že pomoc Hongkongu skutočne vnímajú ako povinnosť.

"Nebudeme odvracať zrak od toho, čo sa deje v Hongkongu, ani sa nebudeme vyhýbať historickej zodpovednosti, ktorú máme voči jeho obyvateľom," vyhlásil britský minister zahraničných vecí Dominic Raab.

Definitívny koniec Hongkongu

"Na frustrovaných, nahnevaných a sklamaných Hongkončanov pomaly dolieha, že nastal definitívny koniec Hongkongu, tak ako ho poznajú," napísal pre SME analytik CEIAS a dlhoročný obyvateľ Hongkongu Martin Šebeňa.



"Mnohým to bolo zrejmé už pred rokom, keď sa začínali pol roka trvajúce protesty proti extradičnému zákonu a za zachovanie slobôd. Kým však minulé leto Hongkončania stále dúfali, že sa im podarí vymaniť z náručia diktatúry, dnes vidia svoju budúcnosť len v tmavých farbách, prípadne v emigrácii," dodáva Šebeňa.

"Nový zákon nielenže zavádza sériu tvrdých trestov za dlhý zoznam trestných činov, ale mení aj spôsob výkonu spravodlivosti," upozorňuje novinár Michael Bristow, ktorý v minulosti pôsobil ako zahraničný korešpondent televízie BBC v Pekingu.

"Súdne procesy môžu prebiehať v tajnosti a bez poroty. Sudcov bude možné vyberať. Zdá sa, že nebude existovať časové obmedzenie na to, ako dlho môžu byť ľudia zadržiavaní," zdôrazňuje Bristow iba niektoré problémové aspekty novoprijatého zákona.

"Trestné činy sú definované nejasne, čo vedie k možnosti širokej interpretácie toho, čo už vlastne môže byť trestným činom. A táto interpretácia je plne v rukách Pekingu," uzatvára Bristow.