Izrael presúva začiatok anexie Predjordánska, dokončuje plán

Palestínčanom má byť na nedotknutom území poskytnutá obmedzená autonómia.

1. júl 2020 o 22:05 TASR

JERUZALEM. Izraelský minister pre regionálnu spoluprácu Ofir Akunis potvrdil, že proces anektovania časti Predjordánska sa nezačne v stredu, ako to naznačoval premiér Benjamin Netanjahu.

Napísal to denník The Times of Israel s tým, že podľa Akunisa izraelskí vládni úradníci stále konzultujú posledné detaily plánu so svojimi americkými partnermi.

Tento minister, považovaný za Netanjahuovho dôverníka, uviedol, že podľa jeho názoru sa k anexii prikročí neskôr v júli.

Obmedzená autonómia Predjordánska

Pôvodne mal Netanjahu v pláne spustiť zaberanie častí územia Západného brehu túto stredu v súlade s plánom amerického prezidenta Donalda Trumpa.

V tomto pláne, predstavenom v januári, sa počíta s tým, že približne 30 percent územia Predjordánska bude pod stálou izraelskou kontrolou, pričom Palestínčanom bude na zvyšnom území poskytnutá obmedzená autonómia.

Medzinárodný tlak na Izrael

Tento Netanjahuov jednostranný krok však zožal tvrdú kritiku od medzinárodného spoločenstva: OSN, EÚ a kľúčové arabské krajiny tvrdia, že Izraelom plánovaná anexia by porušila medzinárodné právo a podkopala už tak melé vyhliadky na vytvorenie životaschopného nezávislého palestínskeho štátu v susedstve Izraela.

Súvisiaci článok Nemecký parlament odmietol anektovanie Predjordánska Čítajte

Proti tomuto plánu sa postavili aj blízki spojenci Izraela - napríklad aj Británia.

V úvodníku stredajšieho vydania izraelského denníka Jediot achronot britský premiér Boris Johnson napísal, že ako "vášnivý obhajca Izraela" je Netanjahuovými zámermi obzvlášť znepokojený.

Vyslovil nádej, že "k anexii nedôjde". V opačnom prípade "Spojené kráľovstvo neuzná žiadne zmeny hraníc po roku 1967 - s výnimkou tých, na ktorých sa obe strany dohodli," varoval.

Palestínčania odmietli Trumpov plán

Izrael obsadil západný breh rieky Jordán v šesťdňovej vojne v roku 1967. Väčšina medzinárodného spoločenstva považuje toto územie za okupované a 132 izraelských osád je nezákonné.

Palestínčania, ktorí vnímajú celý Západný breh ako súčasť svojho budúceho štátu, Trumpov plán odmietli.

Izrael na tomto území síce vybudoval desiatky osád, kde v súčasnosti žije takmer 500 000 ľudí, ale doteraz sa územie Západného brehu nikdy nepokúsil anektovať; vždy deklaroval, že táto oblasť je "sporná" a jej konečné postavenie by sa malo urovnať prostredníctvom rokovaní.

Netanjahu obhajuje svoj plán anexie bezpečnostnými i náboženskými dôvodmi a tvrdí, že Trumpov plán - ústretový voči Izraelčanom - poskytuje ojedinelú príležitosť na prekreslenie izraelských hraníc.

V pláne je zahrnutá dohoda s USA

Termín 1. júl ako deň predloženia plánu anexie do parlamentu obsahuje aj koaličná dohoda uzavretá Netanjahuovou stranou Jednota (Likud) s centristickým blokom Modrá a biela (Kachol lavan).

V dohode sa však tiež uvádza, že sa musí "dosiahnuť dohoda so Spojenými štátmi americkými o uplatňovaní suverenity".

Súvisiaci článok Palestína navrhla nový plán pre Blízky východ Čítajte

Predstavitelia USA minulý týždeň usporiadali v tejto veci v Bielom dome sériu stretnutí bez zverejnenia akýchkoľvek výsledkov.

Netanjahuov plán narazil na odpor aj u jeho koaličných partnerov: Líder Modrej a bielej, minister obrany Benny Ganc, tento týždeň povedal, že 1. júl ako cieľový dátum nie je "posvätný" a navrhol počkať s anexiou, kým vláda zápasí s koronakrízou.

Navrhoval tiež prizvať do "diskusie čo najviac partnerov z krajín tohto regiónu s medzinárodnou podporou".

Izraelské médiá tento týždeň informovali, že americkí predstavitelia požadujú od Izraela gesto voči Palestínčanom ako kompenzáciu za zabratie akéhokoľvek územia Západného brehu.