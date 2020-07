Erdogan žiada po údajných urážkach reguláciu sociálnych sietí

Pre tweety, ktoré mali urážať Erdoganovu rodinu zadržali cez noc viacero ľudí.

1. júl 2020 o 16:52 SITA

ANKARA. Turecký prezident v stredu avizoval, že chce sprísniť vládnu kontrolu nad sociálnymi médiami.

Vyhlásil to po údajnom urážaní jeho dcéry a zaťa na sociálnych sieťach, keď na Twitteri oznámili narodenie ich štvrtého dieťaťa.

Recep Tayyip Erdogan v televíznom prejave povedal členom svojej strany, že jeho vláda je rozhodnutá uviesť legislatívu, ktorá by prinútila spoločnosti vlastniace sociálne médiá zriadiť si právne zastúpenie v Turecku.

To by znamenalo, že by mohli byť finančne zodpovedné a nútené reagovať na rozhodnutia tureckých súdov.

"Vidíte, prečo sme proti sociálnym médiám ako YouTube, Twitter, Netflix a podobne," opýtal sa prezident odkazujúc na urážky jeho rodiny. "Je nevyhnutné dostať tieto kanály pod kontrolu," povedal.



Minister vnútra Süleyman Soylu informoval, že cez noc zadržali pre tweety údajne urážajúce Erdoganovu rodinu viacero používateľov sociálnych médií.



Prezidentovej rodine však na druhej strane vyjadrilo podporu a odsúdilo urážanie mnoho Turkov. Okrem iných to boli aj niektorí opoziční politici.



Erdoganova vláda však už aj pred spomínanými urážkami dlho zvažovala novely, ktoré by jej umožnili udržať pod kontrolou sociálne médiá ako Twitter, Facebook či YouTube, a to tak, že by ich donútili odstrániť obsah alebo riskovať vysoké pokuty a obmedzený prístup na ich platformy.



Kritici sa obávajú, že spomínaný krok vlády je zameraný na ďalšie obmedzovanie prístupu tureckej verejnosti k nezávislým médiám.