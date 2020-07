Nemecko vpustí občanov iba desiatich štátov zo zoznamu Únie

Nemecko zo zoznamu vylúčilo Alžírsko, Maroko, Rwandu a Srbsko.

1. júl 2020 o 14:54 TASR

BERLÍN. Nemecko v stredu oznámilo, že zmierňuje obmedzenia na hraniciach a umožní vstup cestujúcim iba z desiatich krajín, ktoré schválila Európska únia.

Informovala o tom agentúra AP.

Ministerstvo vnútra uviedlo, že od štvrtka krajina povolí vstup na svoje územie bez obmedzení ľuďom z Austrálie, Gruzínska, Kanady, Čiernej Hory, Nového Zélandu, Thajska, Tuniska a Uruguaja.

Platí to aj pre Japonsko, Južnú Kóreu, no aj Čínu, ktorá sa na zozname EÚ nenachádza - ale iba v prípade, ak aj tieto krajiny zrušia všetky obmedzenia týkajúce sa nemeckých občanov vstupujúcich do krajiny.

Európska únia v utorok v súvislosti s cestovnými obmedzeniami zavedenými počas koronakrízy predstavila zoznam 14 štátov, ktorých občania budú môcť od stredy slobodne vstúpiť na územie krajín EÚ a schengenskej zóny (27 členov EÚ plus Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko).

Nemecko z tohto zoznamu vylúčilo Alžírsko, Maroko, Rwandu a Srbsko.

Čína sa zatiaľ na zoznam EÚ nedostala, pretože nesplnila podmienku reciprocity, teda nezrušila všetky obmedzenia týkajúce sa európskych občanov vstupujúcich do krajiny.