Peking postupne ruší karantény, nakazených ubúda

Obyvatelia musia dodržiavať prísne obmedzenia.

1. júl 2020 o 11:42 TASR

PEKING. Peking zrušil niekoľko karantén (lockdown) zavedených v určitých štvrtiach s cieľom zastaviť nový výskyt nákazy koronavírusom a v stredu hlásil iba tri nové prípady. Silnie tak nádej, že výskyt infekcií dostalo mesto už pod kontrolu.

Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

Postupne rušia karanténu

Čínska metropola minulý mesiac zatvorila desiatky obytných komplexov a podnikla masové testovanie, pretože stovky tamojších nových nakazených vyvolávali obavy z návratu koronavírusu.

V piatich obytných komplexoch, ktoré nemali počas kontrolného obdobia žiadne nové prípady koronavírusu, však karanténu v utorok zrušili. A mesto začalo obmedzenia uvoľňovať, uviedli štátne médiá.

Sedem ďalších oblastí Pekingu zrušilo karanténu už minulý týždeň v piatok.

Drvivá väčšina prípadov sa spája s rozsiahlym trhoviskom Sin-fa-ti, ktoré zásobuje Peking až 80 percentami čerstvých výrobkov a mäsa, a vyvolalo to obavy o bezpečnosť potravín.

Štátne médium China News uviedlo, že zrušená bola karanténa v piatich oblastiach v najhoršie postihnutom juhopekinskom obvode Feng-tchaj, kde sa nachádza aj spomenuté trhovisko Sin-fa-ti.

Infektológovia - odborníci na nákazu koronavírusom - navrhnú plán na rušenie obmedzení aj v ďalších siedmich oblastiach okolo trhoviska.

Stále platia prísne obmedzenia

Odborníci však uvádzajú, že aj oblasti so zrušenou karanténou musia "prísne dodržiavať uzatvorený spôsob života". To znamená, že ľudia, ktorí nie sú ich obyvateľmi, nesmú vstúpiť do tamojších komplexov.

Tieto oblasti tiež musia vydať obyvateľom vstupné pasy.

Číne do veľkej miery podarilo zvládnuť pandémiu smrtiaceho koronavírusu, potom však zistili nový zhluk prípadov v Pekingu.

Vláda odvtedy zaviedla prísnu karanténu pre takmer pol milióna ľudí aj v susednej provincii Che-pej, aby zvládla nový zhluk prípadov - prijala rovnaké prísne opatrenia ako na vrchole pandémie v ohnisku infekcie v meste Wu-chan začiatkom roka.

Hlavný epidemiológ v čínskom Centre pre kontrolu a prevenciu chorôb Wu Cun-jou však novinárom v júni oznámil, že tento nový výskyt "dostali pod kontrolu".