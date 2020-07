Koronavírus vo svete: V Česku pribudá denne stále viac ako sto nakazených

Sledujeme dianie vo svete po vyhlásení pandémie koronavírusu. Ako sa vyvíja situácia v USA, Číne a ďalších krajinách?

1. júl 2020 o 9:21 SITA, TASR, ČTK

https://public.flourish.studio/story/230110/embed

Koronavírus vo svete: Koronavírus v Česku >>>

Koronavírus v Česku

Počet nových prípadov nákazy koronavírusom v Česku klesol v utorok na 149. Je to najmenej za päť dní, ale číslo stále prekračuje stovku. Pribudla jedna obeť.

V pondelok napríklad malo Česko až 202 nových prípadov infekcie, v nedeľu 305. Médiá napísali, že denný nárast infikovaných sa v posledných dňoch zrýchľuje.

Väčšinu najnovších nakazených zistili opäť v Moravskosliezskom kraji, kde je ohnisko nákazy a cielene sa tam testuje. Najviac postihnutým je okres Karviná, za posledných sedem dní tam na 100 000 obyvateľov pripadá 270 nakazených.

V susednom okrese Frýdek-Místek je približne 37 infikovaných na 100 000 obyvateľov.

Zatiaľ sa v ČR od začiatku pandémie infikovalo 11.954 ľudí, z nich 349 zomrelo. V utorok pribudlo jedno úmrtie na chorobu COVID-19, ktorú koronavírus spôsobuje.

Aktuálne je na COVID-19 chorých 3834 ľudí, dodalo ministerstvo.

Na pražskom letisku začne v stredu fungovať prvá diaľková linka po kríze. Firma Qatar Airways bude trikrát týždenne lietať do Dauhy, hlavného mesta Kataru. V

sobotu 4. júla spustí druhú diaľkovú linku nízkonákladová spoločnosť flydubai, a to do Dubaja. Pred krízou fungovalo na pražskom letisku 15 diaľkových liniek do Ázie a Severnej Ameriky, uviedli Novinky.cz.