Hotely musia mať izby na karanténu. Čo ak vás v Chorvátsku zastihne koronavírus?

Počet prípadov v Chorvátsku rastie, sprísnenie režimu na hraniciach sa nechystá.

30. jún 2020 o 19:02 Nina Sobotovičová

ZÁHREB, BRATISLAVA. Koronavírus sa v Chorvátsku šíri rýchlejšie než v máji. Nič však nenasvedčuje tomu, že by krajina plánovala opätovne zaviesť prísnejší režim na hraniciach. Slovenských dovolenkárov, ktorí mieria do Chorvátska, nečakajú cestou žiadne prekážky.

„Nie je dôvod predpokladať, že by chorvátska vláda chcela v dohľadnom čase komplikovať vstup do krajiny občanom takzvaných bezpečných štátov. Napokon, vo včerajšej televíznej diskusii to potvrdil aj chorvátsky premiér Andrej Plenković,“ podotýka pre SME slovenský veľvyslanec v Chorvátsku Peter Susko.

Medzi bezpečné krajiny z pohľadu Chorvátska patrí aj Slovensko. Rovnako je to aj v opačnom prípade, Slovensko tiež vníma Chorvátsko ako bezpečnú krajinu.

Zodpovedné dodržiavanie hygienických odporúčaní je však podľa Suska naďalej kľúčové.

„Odporúčame turistom, aby zachovali zdravý rozum a dodržiavali rovnaké bezpečnostné opatrenia ako doma. Teda dostatočnú vzdialenosť od iných osôb na pláži, pri stolovaní aj pri inom spoločenskom kontakte vrátane populárnych výletov na lodiach,“ hovorí Susko.

Pribúdajú desiatky prípadov denne

Chorvátsko sa pre zahraničných turistov otvorilo už 9. mája. Odvtedy mohli návštevníci využívať špeciálnu výnimku zo zákazu prekročenia hraníc.

Formálne stále platili isté obmedzenia, turisti totiž museli dokázať, že ich návšteva je v „hospodárskom záujme“ Chorvátska. V praxi pritom stačilo, aby výletník na hraniciach preukázal, že má v krajine vopred rezervované ubytovanie.

Od 15. júna môžu Chorvátsko navštíviť občania všetkých krajín Európskej únie vrátane Britov.

Z hľadiska šírenia koronavírusu bol máj pre Chorvátov pokojným mesiacom. Krajina, tradične mimoriadne navštevovaná aj slovenskými turistami, hlásila začiatkom mája 2085 prípadov nákazy, za tridsať dní ich počet vzrástol iba mierne, na 2246. Niekoľko dní dokonca Chorvátsko neevidovalo žiadne nové prípady nákazy.

Situácia sa však v júni zmenila.