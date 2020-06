V Španielsku rozbili sieť obchodníkov s odpadom

Organizovaná skupina vyvážala odpad do Afriky.

29. jún 2020 o 15:25 SITA

MADRID. Španielske úrady rozbili zločineckú sieť, ktorá prepašovala zhruba 2 500 ton odpadu z Kanárskych ostrovov do niekoľkých krajín v Afrike.

Civilná garda zatkla 34 ľudí, okrem iných aj 62-ročnú Talianku, ktorá vlastnila obchodnú spoločnosť a údajne falšovala colné dokumenty pre príchod a odchod nákladu z prístavu Santa Cruz na Tenerife.

Na vyšetrovaní, ktoré trvalo dva roky, sa podieľal aj Europol a talianski Carabinieri.

Odpad smeroval najmä do Nigérie

Podozriví podľa civilnej gardy nakladali do námorných kontajnerov rôzny tovar z druhej ruky, ako napríklad súčiastky do automobilov, veci do domácnosti či dokonca vyradené a nebezpečné elektronické zariadenia.

Elektronický odpad predstavoval tretinu pašovaného obsahu. Odpad smeroval najmä do Nigérie, no aj do iných afrických krajín, kde ho ďalej predávali. Sieť údajne získavala vybavenie z košov, blších trhov a priemyselných skládok.

Nebezpečné látky

Elektronické zariadenia môžu obsahovať kadmium, ortuť, olovo, arzén, oleje, plyny a ďalšie látky, ktoré môžu pri nesprávnom zaobchádzaní spôsobiť ujmu na životnom prostredí a ľudskom zdraví.

Civilná garda v stanovisku uviedla, že neformálne operácie v rozvojových krajinách, ktoré často zamestnávajú neplnoletých pracovníkov, používajú otvorený oheň na roztopenie niektorých častí, aby získali hliník či meď, ktoré majú pri ďalšom predaji vysokú hodnotu.