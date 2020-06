Britská vláda zvažuje prvý miestny lockdown počas pandémie

Týkať sa má anglického mesta Leicester.

28. jún 2020 o 18:43 SITA

LONDÝN. Britská vláda zvažuje takzvaný "lockdown" pre anglické mesto Leicester. Dôvodom je tamojší vysoký nárast počtu prípadov nového koronavírusu.

Šlo by pritom vôbec o prvý prípad, keď by v jednej oblasti Británie počas súčasnej pandémie úrady zaviedli takéto extrémne opatrenia.

Noviny The Sunday Times ako prvé informovali, že prísť by mohli v priebehu najbližších dní po tom, čo v oblasti Leicesteru zaznamenali za dva týždne do 16. júna 658 nových prípadov nákazy.

Ministerka vnútra Priti Patelová v rozhovore pre spravodajskú stanicu BBC v nedeľu potvrdila, že o takomto kroku uvažujú.

Koľko ľudí by mohol postihnúť a akú oblasť by zahŕňal, ministerka zatiaľ neuviedla. Mesto Leicester má približne 330-tisíc obyvateľov.