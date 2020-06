Peniaze za mŕtvych Američanov. Podľa NYT ponúkali ruskí rozviedčíci odmenu talibancom

Moskva reagovala pohoršene.

27. jún 2020 o 17:30 Nina Sobotovičová

WASHINGTON, BRATISLAVA. Ruská vojenská tajná služba (GRU) ponúkala peniaze militantom napojeným na Taliban za to, že budú zabíjať koaličných vojakov v Afganistane. Odmeny islamistom sa tak vzťahovali na vraždenie amerických aj britských jednotiek.

Podľa denníka New York Times k tomuto záveru dospeli americkí tajní.

Spravodajské informácie sa podarilo získať od zajatých islamistických bojovníkov.

Uplácanie militantov spriaznených s Talibanom malo byť podľa amerických spravodajských služieb v réžii jednotky ruskej vojenskej tajnej služby GRU s kódovým označením 29155.

Túto istú jednotku už vlani viaceré západné spravodajské služby spojili s niekoľkými podvratnými akciami.

Cieľom operácií jednotky 29155 mala byť destabilizácia Západu či pomsta prebehlíkom v podobe ruských dvojitých agentov, ktorí sa nechali naverbovať tajnými službami v Európe.

Moskva na informácie publikované v americkom denníku reagovala s pohoršením. Ruské veľvyslanectvo vo Washingtone v stanovisku na twitteri tvrdilo, že "bezdôvodné a anonymné obviňovanie Moskvy, že zorganizovala zabitie amerických vojakov v Afganistane, už viedlo k priamemu ohrozeniu života zamestnancov ruských veľvyslanectiev vo Washingtone D.C. a v Londýne."

Vojakov v Afganistane má aj Slovensko

"Akékoľvek spojenie sa s Talibanom, ktoré by viedlo k smrti amerických vojakov, by znamenalo obrovskú eskaláciu v takzvanej ruskej hybridnej vojne proti USA. Je to stratégia destabilizácie protivníkov taktickými krokmi, ku ktorým patria kybernetické útoky, šírenie falošných správ a tajné vojenské operácie, ktoré je navonok možné poprieť," poznamenáva New York Times.

Denník zároveň podotýka, že podobná operácia cieliaca na jednotky NATO by bola dosiaľ prvým známym prípadom, keď sa ruskí tajní pokúsili podporiť útoky na vojakov západných krajín.