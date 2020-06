Jej prejav púšťali cestujúcim v metre. Česko si pripomína výročie popravy Milady Horákovej

Miladu Horákovú obesili po vykonštruovanom procese 27. júna 1950.

27. jún 2020 o 7:11 TASR

PRAHA. Pri príležitosti 70. výročia justičnej vraždy Milady Horákovej zazneli v piatok z pražských sirén a rozhlasov v metre prejavy zo zinscenovaného súdneho procesu. Horáková bola za vymyslenú velezradu obesená 27. júna 1950 vo väznici v pražskej časti Pankrác.

Súčasnú akciu zorganizovala iniciatíva Milada 70: Zavraždená komunistami, informoval český portál Novinky.cz.

Praha si pripomenula popravu Horákovej audiokolážami, znejúcimi zo sirén a rozhlasov. Boli to prejavy, ktoré Horáková predniesla počas procesu vykonštruovaného komunistami. V závere procesu ju odsúdili na trest smrti za velezradu.

Audiokoláže vznikli z nahrávok súdneho procesu aj z listov, ktoré Horáková pred popravou napísala svojim najbližším.

"Je to len 70 rokov, keď komunisti po lživom procese popravili nevinnú ženu, a tento strašný zločin dodnes bagatelizujú. Táto skutočnosť nesmie byť nikdy zabudnutá, aby sa nemohla opakovať," povedal zakladateľ iniciatívy Michal Gregorini.

Nielen hrôzy fašizmu, ale aj komunizmu

Ľudia mohli zvukové koláže počúvať pri cestovaní pražským metrom, čo ocenil aj námestník pražského primátora pre oblasť dopravy Adam Scheinherr.

V cestujúcich to vyvolalo silné emócie. "Je to vec, na ktorú sa nedá zabudnúť. Je to hrôza, ktorá nás sprevádza celý život. Keď máme spomínať na hrôzy fašizmu, musíme vidieť aj druhú stranu mince, a to sú hrôzy komunizmu," povedal Rudolf Bárta.

Ďalšia cestujúca v metre Jana Kalašová si Horákovú pripomenie s rodinou v sobotu. "Ako jej asi muselo byť, keď ľudia dokážu byť k vlastným ľuďom takíto krutí. S úctou na ňu spomínam a klaniam sa tej dáme," povedala Kalašová.

Podľa pražského primátora Zdeňka Hřiba je povinnosť pripomínať si príbeh Horákovej. "Doktorka Milada Horáková nebola ľahostajná k bezpráviu a mala odvahu mu čeliť. Je našou povinnosťou jej príbeh pripomínať a brániť ho pred tými, pre ktorých je aj dnes pravda nepohodlná," vysvetlil primátor.

V Česku silnie kritika komunistov

K výzve patrí aj vyvesovanie plagátov a billboardov s Horákovou. Môže sa do nej zapojiť každý občan tak, že bude šíriť výzvu na uctenie pamiatky Milady Horákovej na sociálnych sieťach alebo že v sobotu 27. júna vyvesí čiernu zástavu.

Výzvu podporil celý rad významných inštitúcií ako Dopravný podnik hlavného mesta Praha, Národná galéria či Karlova univerzita.

Miladu Horákovú popravili pred 70 rokmi za falošné obvinenie z velezrady. Jej súdny proces bol súčasťou takzvaných monsterprocesov, ktoré komunisti v 50. rokoch 20. storočia viedli proti odporcom režimu. Horáková bola jedinou ženou odsúdenou na trest smrti.

V týchto dňoch silnie kritika voči súčasnej komunistickej strane v Česku, lebo niektorí jej členovia podľa odborníkov a politikov príbeh Horákovej a ďalších odporcov komunistického režimu zľahčujú, uviedol portál Novinky.cz.