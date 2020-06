Uzemnený Boeing 737 MAX by mohli testovať už budúci týždeň

Skúšobný let je nevyhnutný pre opätovné udelenie licencie.

26. jún 2020 o 22:09 TASR

NEW YORK. Americké regulačné úrady by už budúci týždeň mohli uskutočniť skúšobný let celosvetovo uzemneného lietadla typu Boeing 737 MAX.

Informovala o tom v piatok agentúra AFP.

Federálny úrad pre letectvo test stroja Boeing 737 MAX dlho odkladal. Pôvodne sa mal konať už v apríli.

Skúšobný let je nevyhnutný pre opätovné udelenie licencie lietadlu, ktoré po dvoch haváriách z októbra 2018 a marca 2019 letecké úrady na celom svete uzemnili.

K druhej havárii došlo v Etiópii a zahynuli pri nej aj štyria Slováci.

Spoločnosť Boeing v decembri minulého roku oznámila, že od januára dočasne zastaví výrobu tohto typu lietadla.