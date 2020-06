Švédsky epidemiológ kritizuje WHO za chyby pri hodnotení údajov

Švédsko sa dostalo do zoznamu krajín, v ktorých môže vypuknúť druhá vlna a skolabovať zdravotnícky systém.

26. jún 2020 o 13:24 SITA

ŠTOKHOLM. Švédsky hlavný epidemiológ Anders Tegnell kritizoval Svetovú zdravotnícku organizáciu (WHO) za to, že ich zaradila do zoznamu krajín, kde by mohlo opätovné "zrýchlenie šírenia" nového koronavírusu preťažiť systém zdravotnej starostlivosti, pričom tento krok označil za "absolútnu chybu".

Vážnych prípadov nákazy ubúda

V rozhovore pre švédske rádio to v piatok pripísal nesprávnemu vyhodnoteniu švédskych dát.

"Môžeme poukázať na všetky ostatné parametre, ktoré sledujeme. Koľko vážnych prípadov máme - klesajú. Počet prijatých na oddelenia intenzívnej starostlivosti je na veľmi nízkej úrovni a dokonca začína klesať aj počet úmrtí," vysvetlil svoj postoj.

Európsky regionálny úrad WHO vo štvrtok zverejnil spomínaný zoznam, na ktorý zaradili 11 krajín, okrem Švédska napríklad aj Arménsko, Albánsko, Kazachstan a Ukrajinu.

Viac testov, viac pozitívnych osôb

Švédsko totiž zaznamenalo prudký nárast nových potvrdených prípadov ochorenia COVID-19. V krajine to však pripisujú zvýšenému testovaniu.

Švédsko s príchodom pandémie zaujalo iný postoj ako ostatné európske krajiny a neprijalo prísne opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Vláda tento mierny prístup obhajuje, no čoraz viac preň čelí kritike od opozičných strán.

Krajina má najvyšší počet úmrtí v dôsledku nového koronavírusu v Škandinávii - 5 230.