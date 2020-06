Pražania sa vracajú do centra, bez turistov je aj trdelník lacnejší

Pandémia spôsobí trojmiliardový vápadok.

26. jún 2020 o 12:50 Matúš Krčmárik

Autor je komentátorom Seznam Zprávy.

Áno, priznajme si to, s obyvateľmi Prahy to nie je jednoduché. Poznám ich, som jedným z nich.

Jednou z našich najobľúbenejších celoročných aktivít je systematické nadávanie na počty turistov okupujúcich hlavné mesto - naše rozhorčenie, pochopiteľne, vrcholí v letných mesiacoch, keď sa v centre mesta skoro nedá pohnúť.

Čo dobre vieme, aj keď v skutočnosti nikto z Pražanov, kto na to nemá vážny dôvod, do centra dobrovoľne nezájde, pretože kto by chcel platiť tie nezmyselné sumy v reštauráciách a obchodoch čakajúcich na naivných cudzincov.

Časy nepoznané

A práve preto teraz zažívame nepoznané. Ulice Prahy, kam vlani prišlo sedem miliónov turistov, sú pusté ako pri výnimočnom stave.

A stále to ešte výnimočný stav je: ulicami znie čeština, Pražania si berú svoje mesto späť.