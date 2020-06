Facebook upozorní na zdieľanie starého obsahu

Upozornenie sa ukáže pri príspevkoch starších ako 90 dní.

26. jún 2020 o 9:26 SITA

BRATISLAVA. Sociálna sieť Facebook upozorní používateľov, ak budú v rámci nej zdieľať príspevky, ktoré sú staršie ako 90 dní.

Cieľom novinky je bojovať proti dezinformáciám. Ľudia, ktorým sa takéto upozornenie ukáže, majú možnosť vrátiť sa späť alebo pokračovať so zdieľaním, aj keď vedia, že daný obsah nie je aktuálny. Informuje o tom portál TechCrunch.

Facebook uznal, že staré správy vytrhnuté z pôvodného kontextu zohrávajú rolu pri šírení dezinformácií. Najmä spravodajskí vydavatelia podľa neho vyjadrujú obavy o starých správach, ktoré sa objavujú a navodzujú predstavu, že sú nové.

"Náš vnútorný prieskum za niekoľko posledných mesiacov zistil, že aktuálnosť článku je dôležitou súčasťou kontextu, ktorý ľuďom pomáha pri rozhodovaní sa o tom, čo čítať, čomu dôverovať a čo zdieľať," vysvetlil v blogu o novej funkcii viceprezident Facebooku pre Novinky a Príbehy John Hegeman.

Spoločnosť zvažuje aj ďalšie upozornenia, ktoré by mali prispieť k obmedzeniu dezinformácií.

Takými by mali byť napríklad aj vyskakovacie okná pre príspevky o ochorení COVID-19, ktoré by poskytovali kontext o ich zdrojoch a používateľov by odkazovali na zdroje z oblasti verejného zdravotníctva.