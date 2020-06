UNICEF žiada o pomoc pre Jemen, miliónom detí tam hrozí hlad

Krajina bojuje aj s rýchlym šírením koronavírusu.

26. jún 2020 o 8:05 TASR

ŽENEVA. Detský fond OSN (UNICEF) v piatok opäť upozornil, že miliónom detí v Jemene hrozí hlad "pre obrovský nedostatok finančných prostriedkov na humanitárnu pomoc" pre túto vojnou zmietanú krajinu, ktorú najnovšie zasiahla aj epidémia infekčného ochorenia COVID-19.

Počet podvyživených detí by mohol do konca roka dosiahnuť 2,4 milióna, čo predstavuje nárast o 20 percent. Zároveň by sa mohla zvýšiť aj úmrtnosť detí mladších ako päť rokov z "príčin, ktorým sa dá predísť".

Doposiaľ získané prostriedky nestačia

Sara Beysolowová Nyantiová, predstaviteľka UNICEF v Jemene, upozornila, že ak nedôjde k reakcii na túto situáciu, "medzinárodné spoločenstvo vyšle signál, že na živote detí v štáte zničenom konfliktom, chorobami a hospodárskym kolapsom jednoducho nezáleží".

UNICEF požiadal o pomoc 461 miliónov dolárov (takmer 411 miliónov eur) na svoje humanitárne aktivity v Jemene a o 53 miliónov dolárov (viac ako 47 miliónov eur) na boj proti chorobe COVID-19 v tejto krajine.

Napriek naliehavosti situácie sa podľa údajov UNICEF doteraz podarilo zhromaždiť iba 39 percent z prvej a 10 percent z druhej sumy.

Začiatkom júna na virtuálnej darcovskej konferencii dokázala OSN získať na humanitárnu pomoc pre Jemen len 1,35 miliardy dolárov (1,2 miliardy eur), čo je oveľa menej ako očakávanej a potrebnej sumy vo výške 2,41 miliardy dolárov (2,15 miliardy eur).

Vírus sa šíri veľmi rýchlo

Pre päť rokov trvajúci konflikt, v ktorom proti sebe stoja vládne sily podporované Saudskou Arábiou a šiitskí povstalci s podporou Iránu, je humanitárna kríza v tejto chudobnej krajine na Arabskom polostrove najhoršia na svete, konštatuje UNICEF vo svojej najnovšej správe nazvanej Jemen po piatich rokoch: deti, konflikt, COVID-19.

Správa bola vydaná krátko po tom, ako námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Mark Lowcock na uzavretom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN upozornil, že koronavírus spôsobujúci chorobu COVID-19 sa v Jemene šíri veľmi rýchlo.

Zomiera tam naň až 25 percent pozitívne testovaných ľudí, čo je päťkrát viac, ako je celosvetový priemer.

Agentúra AP vo svojej správe pripomenula, že polovica zdravotníckych zariadení v Jemene je nefunkčná a 333 obvodov nemá lekárov. Dodávky vody a kanalizácia nefungujú, čo má za následok vznik ohnísk cholery.