Sudca zamietol snahu o zablokovanie vydania knihy Trumpovej netere

Kniha má vyjsť 28. júla.

26. jún 2020 o 7:10 TASR

WASHINGTON. Newyorský sudca zamietol vo štvrtok požiadavku mladšieho brata amerického prezidenta Donalda Trumpa o zablokovanie vydania knihy, ktorú napísala prezidentova neter Mary Trumpová. Informovala o tom v noci na piatok agentúra AP.

Sudca Peter Kelly žiadosť Roberta Trumpa zamietol s tým, že nemá právomoc sa k prípadu vyjadriť.

Porušenie mlčanlivosti

Súvisiaci článok Trump má podľa Boltona problém so ženami-líderkami Čítajte

Mary je dcérou Trumpovho staršieho brata Freda Trumpa Jr., ktorý zomrel v roku 1981. Jej kniha má podľa vydavateľstva Simon & Schuster vyjsť 28. júla.

Publikácia má názov "Too Much And Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man" (Príliš veľa a nikdy nie dosť: Ako moja rodina stvorila najnebezpečnejšieho muža sveta).

Robert Trump súd v newyorskej mestskej časti Queens požiadal, aby vydanie knihy zastavil. Tvrdil, že Mary porušuje zmluvu o mlčanlivosti spojenú s vysporiadaním dedičstva po Fredovi Trumpovi staršom, ktorý je jeho i Donaldovým otcom.

Základné právo slobody prejavu

Robert Trump označil knihu za pokus Mary urobiť z Trumpovej rodiny "senzáciu" a zobraziť ju v zlom svetle s cieľom finančne sa obohatiť, pričom uviedol, že ide o "výsmech a nespravodlivosť" k pamiatke jeho rodičov.

Právnik Mary Trumpovej rozhodnutie súdu uvítal. "Dúfame, že toto rozhodnutie záležitosť ukončí.

Demokracii prospieva slobodne šíriť myšlienky a tento súd, ani žiadny iný, nemajú právomoc porušovať ústavu tým, že by vopred bránili základnému politickému prejavu," povedal Ted Boutrous Jr. Biely dom sa zatiaľ k záležitosti nevyjadril.