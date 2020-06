Trump má podľa Boltona problém so ženami-líderkami

Súčasný americký prezident vraj berie všetko osobne.

26. jún 2020 o 6:47 TASR

WASHINGTON. Bývalý poradca Bieleho Domu pre národnú bezpečnosť John Bolton vo štvrtok uviedol, že americký prezident Donald Trump "má problém so ženami-líderkami". Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.

Trump a bývalá britská premiérka Theresa Mayová mali podľa Boltona "úplne odlišný prístup k politike". Kým Trump veľa a rád rozpráva, Mayová vždy povedala len to, čo musela, povedal v rozhovore pre Sky news Bolton.

Problém mal Trump aj s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou, aj keď nešlo o názorové rozdiely na podstatné záležitosti, ale o čisto osobný problém, pretože súčasný americký prezident berie všetko osobne.

"Podľa môjho názoru, ale nemôžem to dokázať, má (Trump) problém so ženami-líderkami," povedal Bolton, ktorého kniha pamätí "The Room Where It Happened: A White House Memoir" (Miestnosť, kde sa to stalo: Memoáre z Bieleho domu) sa tento týždeň dostala na pulty amerických kníhkupectiev.

Bolton vo svojich memoároch okrem iného spomína, že Trump nevedel, že Británia je jadrová veľmoc a na stretnutí s britskou premiérkou sa opýtal, či je Fínsko súčasťou Ruska.

Bolton sa v knihe zmienil aj o tom, ako americký prezident prosil svojho čínskeho náprotivka Si Ťin-pchinga, aby mu v novembrových prezidentských voľbách pomohol so znovuzvolením.

Biely dom sa vydanie Boltonových pamätí pokúsil súdnou cestou zablokovať, súd však podanie zamietol a rozhodol, že kniha môže vyjsť.