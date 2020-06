Republikánsky návrh policajnej reformy zablokovali demokrati v Senáte

Republikáni tvrdia, že návrh demokratov je nepostačujúci.

25. jún 2020 o 6:26 TASR

WASHINGTON. Demokrati v americkom federálnom Senáte zablokovali v stredu ostro sledovaný návrh zákona o policajnej reforme.

Argumentovali tým, že republikánsky návrh predložený po zabití Afroameričana Georgea Floyda pri zatýkaní je zďaleka nepostačujúci, informovala agentúra AFP.

Patová situácia v Senáte

Podporovateľom návrhu sa neporadilo získať 60 hlasov potrebných na jeho postúpenie do ďalšej fázy schvaľovacieho procesu, keď sa k republikánom pridali len traja demokrati. Za sa vyslovilo 55 senátorov a 45 bolo proti.

Neúspech návrhu znamená ďalšie spory oboch politických strán pri tvorbe nových predpisov týkajúcich sa polície po tom, ako sa krajina po týždňoch protestov vyrovnáva s otázkami rasovej spravodlivosti a zodpovednosti policajtov, píše AFP.

Pozornosť sa teraz obráti na Snemovňu reprezentantov, kde chcú demokrati vo štvrtok prijať vlastný tvrdší návrh.

Patová situácia v Senáte však poukazuje na to, aké náročné môžu byť rokovania o kompromise pri takejto legislatíve v rozdelenom Kongrese niekoľko mesiacov pred prezidentskými voľbami.

Líder väčšiny v Senáte Mitch McConnell povedal, že návrh jeho Republikánskej strany bol "prvým krokom", ktorý by umožnil rozpravu o policajných reformách v pléne, demokrati však podľa neho cúvli.

"Pre demokratov by mohli byť rokovania (o reforme) nevýhodné jedine vtedy, keby chceli, aby táto naliehavá téma radšej zostala aktívnou otázku kampane, než by bolo prijaté obojstranné riešenie," vyhlásil.

Koniec tvrdých praktík

Republikánsky návrh, ktorý podporuje prezident Donald Trump, by odrádzal od použitia tvrdých praktík, akou je škrtiaci chvat, avšak nezakazoval by ich.

Ide o ústrednú otázku kritiky vzhľadom na to, že Floyd zomrel po tom, ako mu belošský policajt v Minneapolise pri zatýkaní kľačal na krku takmer deväť minút.

Podľa návrhu by policajti mali tiež absolvovať viac školení deeskalácie a informácie o tom, ako používajú fyzickú silu, by boli posielané do národnej databázy zameranej na identifikovanie "zlých" policajných príslušníkov.

Neukončil by však ani by neobmedzil tzv. kvalifikovanú imunitu, čo je v USA doktrína chrániaca policajtov pred žalobami za pochybenia pri výkone funkcie.

A namiesto priamych nariadení by návrh poskytoval len stimuly pre zmenu tým, že by upieral federálne príspevky pre policajné zbory, ktoré by nezrušili kontroverzné praktiky.

"Tento republikánsky návrh zákona sa nesnaží ani len o jedinú významnú reformu, ktorá by priniesla viac zodpovednosti pre policajtov, ktorí sú vinní z profesionálneho pochybenia," vyhlásil líder senátnej menšiny Chuck Schumer s tým, že takýto "nezvratne" chybný návrh "nemôže byť užitočným východiskom zmysluplnej reformy".

Trump obvinil demokratov, že republikánsky návrh zastavili, "pretože chcú oslabiť našu políciu" a ukončiť imunitu policajtov. Avizoval tiež nesúhlas so sprísnením zákona o reforme, ktoré by "poškodilo našu políciu".