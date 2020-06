USA zrejme pošlú časť vojakov stiahnutých z Nemecka do Poľska

Myslím si, že to vysiela veľmi silný signál Rusku, tvrdí Trump.

24. jún 2020 o 22:56 TASR

WASHINGTON. Spojené štáty "pravdepodobne" premiestnia do Poľska časť svojich vojakov, ktorých plánujú stiahnuť z Nemecka.

Americký prezident Donald Trump to povedal v stredu na stretnutí s poľským náprotivkom Andrzejom Dudom.

Informovala o tom agentúra AFP.

Poľský prezident na tlačovej konferencii v Bielom dome priblížil, že požiadal Trumpa, aby USA nesťahovali vojakov z Európy, pretože by to poškodilo bezpečnosť kontinentu, ktorú podľa jeho slov prítomnosť americkej armády garantuje od konca druhej svetovej vojny.

Duda súčasne vyjadril pripravenosť Poľska prijať ďalších amerických vojakov na svojom území, uviedla agentúra DPA.

Nedostatočné výdavky na obranu

Trump pred novinármi odôvodnil odsun časti amerických vojakov z Nemecka tým, že výdavky Berlína na obranu sú nedostatočné, čo je opakovane predmetom kritiky Washingtonu.

"Zredukujeme naše sily v Nemecku," povedal Trump o 25-tisíc amerických vojakoch v tejto krajine. "Niektorí pôjdu domov a niektorí pôjdu na iné miesta, ale Poľsko bude jedným z týchto iných miest v Európe."

Trump tiež povedal, že sa teší na podpísanie dohody o obrannej spolupráci s poľským prezidentom Dudom, ktorý je prvým zahraničným lídrom, ktorý navštívil Biely dom od celosvetových obmedzení zavedených v dôsledku koronavírusovej pandémie.

"Minulý rok sme podpísali dve spoločné vyhlásenia o zvýšení našej bezpečnostnej spolupráce a tešíme sa na podpísanie dohody o obrannej spolupráci," citovala Trumpa agentúra Reuters.

Trump vysiela signál Rusku

Americký líder dodal, že Poľsko požiadalo o dodatočné americké jednotky.

"Zaplatia za to... za vyslanie ďalších vojakov a my ich pravdepodobne presunieme z Nemecka do Poľska," povedal Trump.

Na otázku, či sa týmto krokom snaží vyslať signál Rusku, Trump reagoval: "Myslím si, že to vysiela veľmi silný signál Rusku."