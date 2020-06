Americkí guvernéri žiadajú samoizoláciu od ľudí cestujúcich z ohnísk nákazy

Návštevníci, ktorí v New Yorku nariadenia porušia, môžu dostať pokutu do päťtisíc dolárov.

24. jún 2020 o 19:35 TASR

NEW YORK. Guvernéri amerických štátov New York, New Jersey a Connecticut vydali v stredu nariadenie, ktoré požaduje od ľudí prichádzajúcich z amerických štátov so zrýchľujúcou sa mierou šírenia koronavírusu, aby sa po príchode na dva týždne samoizolovali. Informovala o tom agentúra AFP.

Nariadenie sa týka cestujúcich z Alabamy, Arkansasu, Arizony, Floridy, Južnej Karolíny, Severnej Karolíny, Washingtonu, Utahu a Texasu, uviedol newyorský guvernér Andrew Cuomo.

Počet nových prípadov v New Yorku a okolitých oblastiach v uplynulom období klesá. Rásť naopak začal v iných častiach Spojených štátov.

"Môžu (cestujúci) so sebou doslova priniesť infekciu," povedal Cuomo, pričom narážal na ľudí cestujúcich z iných amerických štátov.

Guvernér Connecticutu Ned Lamont uviedol, že jeho vláda bude o nových požiadavkách informovať hotely a iné ubytovacie zariadenia. Zoznam postihnutých štátov bude Connecticut aktualizovať každý týždeň.

Návštevníci, ktorí v New Yorku nariadenia porušia, môžu dostať pokutu od 2000 do 5000 amerických dolárov (1775 - 4435 eur).