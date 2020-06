Arabské štáty vyzvali Izrael, aby sa vzdal plánov na anexiu

V júli má Izrael podniknúť prvé kroky k pripojeniu častí Predjordánska.

24. jún 2020 o 17:57 TASR

NEW YORK. Liga arabských štátov (LAŠ) sa v stredu pripojila k výzve OSN, ktorá nalieha na Izrael, aby sa vzdal plánov na pripojenie častí Západného brehu k svojmu územiu. Informovala o tom agentúra AFP.

Svoje obavy vyjadrili počas videokonferencie zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN, ktorá bola venovaná izraelsko-palestínskemu konfliktu.

Toto zasadnutie bolo posledným veľkým medzinárodným stretnutím o tejto otázke pred 1. júlom, keď má Izrael začať realizovať prvé kroky na splnenie plánu pripojenia častí Predjordánska.

Súvisiaci článok Generálny tajomník OSN nalieha na Izrael, aby sa vzdal plánov na anexiu Čítajte

Anektovanie židovských osád a údolia rieky Jordán je súčasťou mierového plánu predloženého v januári tohto roku prezidentom USA Donaldom Trumpom.

Americký plán zaručuje Palestínčanom obmedzenú samosprávu v častiach Predjordánska, pričom povoľuje Izraelu pripojiť všetky tamojšie židovské osady a ponechať si takmer celý východný Jeruzalem. Palestínčania si pritom nárokujú na východný Jeruzalem ako na hlavné mesto svojho budúceho štátu.

Generálny tajomník OSN António Guterres uviedol, že izraelská anexia by zmarila nádej na nové rokovania i na možné riešenie konfliktu v podobe existencie dvoch štátov - palestínskeho a izraelského.

Diplomat tiež varoval, že takýto krok by "ohrozil úsilie o dosiahnutie regionálneho mieru" a v prípade svojej realizácie by predstavoval "to najzávažnejšie porušenie medzinárodného práva vrátane Charty Organizácie Spojených národov."

Trumpom prezentovaný plán odmietli aj Palestínčania, Organizácia islamskej spolupráce a kritizovala ho aj EÚ.