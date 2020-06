Modlitby a plamene v Los Angeles: Šancu na americký sen chcú všetci

Reportáž bola uverejnená v českých Hospodářskych novinách.

LOS ANGELES. Pred baptistickým kostolom v plážovej štvrti Venice v Los Angeles sa schádzajú ľudia všetkých farieb pleti. Na schody modlitebne pokladajú kytice ako pripomienku smrti Afroameričana Georgea Floyda, ktorého na konci mája pri zatýkaní udusil zasahujúci policajt.

Za zvuku bubnov a vzdialených sirén sa k protestujúcim prihovára stredoškolský profesor Chaka Forman. Muž s indiánskymi koreňmi svojich študentov vyzýva, aby sa zasadili o zmenu.

„Naša história je plná odporu proti bielym osadníkom. Tieto deti nemajú na výber. Bude na nich, aby vybojovali to, že všetci budú mať rovnaké šance dosiahnuť na americký sen,“ prednáša k tisícke demonštrantov.

Podľa Formana sú súčasné protesty, ktoré zachvátili celú Ameriku, dôsledkom historických represií, ktorým sa občania bez ohľadu na rasu a národnosť bránili po stáročia. Zdôrazňuje, že ich boj za slobodu nikdy neskončí, kým čierne životy nebudú mať rovnakú cenu a váhu ako tie biele.

Na jeho slová dav reaguje skandovaním „The people united will never be divided“ (Ľudia zjednotení nebudú nikdy rozdelení).

„Mám vás rád, nech ste čierni alebo napríklad hnedí či červení. Milujem vás všetkých, ľudia,“ končí svoj príhovor Forman.

Demonštrácie sa zúčastňuje veľké množstvo členov indiánskych kmeňov Čumaš a Tongva, ktoré predtým z oblasti Venice vytlačila novodobá výstavba. Napriek tomu ale prišli podporiť manifestáciu, ktorú zvolali na podporu černošských obyvateľov a hnutia Black Lives Matter (Na životoch černochov záleží).

Na záver pokojnej akcie organizátori vyzývajú demonštrantov, aby držali necelých deväť minút ticha – práve tak dlho kľačal policajt v Minneapolise na krku Georgea Floyda, kým zomrel.