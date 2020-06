Twitter sa ospravedlnil obchodným klientom za únik osobných údajov

Prípad sa dotkol klientov, ktorí využívajú reklamné a analytické platformy firmy.

24. jún 2020 o 13:14 SITA

BRATISLAVA. Twitter informoval svojich obchodných klientov o úniku osobných údajov. V e-maile uviedol, že niekto iný "mohol" mať prístup k dátam, akými sú e-mailové adresy, telefónne čísla a štyri posledné číslice z čísla kreditnej karty klientov.

Technologická spoločnosť dodala, že nemá žiaden dôkaz o ohrození fakturačných údajov.

Incident sa týka klientov, ktorí využívajú reklamné a analytické platformy Twitteru. Presný počet poškodených nie je známy. Zástupcovia spoločnosti potvrdili, že o prípade sa dozvedeli 20. mája a problém už vyriešili.

"Je nám veľmi ľúto, čo sa stalo. Uvedomujeme si a oceňujeme dôveru, ktorú do nás vkladáte a sme odhodlaní získavať ju každý deň," napísali.



BBC dodáva, že "neobchodných používateľov" sociálnej a mikroblogovacej siete sa prípad zrejme netýka.



Nie je to po prvý raz, čo sa Twitter musel vysporiadať s podobnou situáciou. V roku 2018 požiadal používateľov o zmenu ich hesiel, a to v dôsledku interného úniku.