Sudca nariadil prezidentovi Bolsonarovi, aby na verejnosti nosil rúško

Krajne pravicový líder dlhodobo pandémiu zľahčuje.

23. jún 2020 o 16:50 TASR

BRAZÍLIA. Brazílsky sudca nariadil prezidentovi Jairovi Bolsonarovi, aby na verejnosti nosil ochranné rúško, informovala agentúra Reuters.

K rozhodnutiu, ktoré súd zverejnil v utorok, došlo po tom, čo sa Bolsonaro bez rúška na tvári zúčastnil na politických zhromaždeniach v hlavnom meste Brazília, kde je nosenie rúšok povinné od apríla, keďže úrady sa tak snažia predchádzať šíreniu nákazy novým koronavírusom.

Federálny sudca Renato Borelli uviedol, že ak Bolsonaro bude príslušné nariadenie federálneho okresu naďalej porušovať, hrozí mu pokuta vo výške 2000 brazílskych realov (cca 339 eur) za deň.

Prezident Bolsonaro, ktorý sa stal známym prirovnaním koronavírusu k "miernej chrípke", sa dostal do sporu so štátnymi a miestnymi úradmi za to, že na zastavenie šírenia nákazy využili obmedzujúce opatrenia v duchu "zostaň doma".

Krajne pravicový líder argumentuje, že ekonomické dôsledky takýchto opatrení môžu byť horšie ako samotný koronavírus.

Pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 si doteraz v Brazílii vyžiadala spolu viac ako 51 000 obetí na životoch. V druhej najviac postihnutej krajine na svete zároveň zaznamenali vyše milión infikovaných osôb.