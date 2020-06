Bolton vydal memoáre z Bieleho domu, Pompeo ho prirovnal ho k Snowdenovi

Americký minister zahraničných vecí označil knihu za bezpečnostné riziko.

23. jún 2020 o 9:19 TASR

WASHINGTON. Bývalý poradca pre národnú bezpečnosť USA John Bolton sa publikovaním svojej knihy dopustil podobného zverejnenia utajovaných skutočností, ako to svojho času "whistleblower" Edward Snowden.

Uviedol to v pondelok americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo, ktorého citovala agentúra AFP.

Skutočné bezpečnostné riziko

Pompeo sa týmto spôsobom vyjadril pred utorkovým zverejnením Boltonovej knihy s názvom "The Room Where It Happened: A White House Memoir" (Miestnosť, kde sa to stalo: Memoáre z Bieleho domu).

V knihe Bolton píše o svojich skúsenostiach z pôsobenia v blízkosti Donalda Trumpa.

"Úprimne povedané, informácie, ktoré (Bolton) zverejňuje, naňho priamo kladú trestnú zodpovednosť. Všetci sme videli, čo sa stalo, keď ľudia zverejnia utajované skutočnosti tak, ako to napríklad urobil Edward Snowden. To, čo urobil Bolton, sa od toho nijak nelíši," povedal Pompeo.

Dodal, že zverejnenie tohto druhu informácií predstavuje pre Spojené štáty skutočné bezpečnostné riziko.

Pompeo minulý týždeň uviedol, že knihu síce nečítal, no na základe niekoľkých zverejnených úryvkov má dojem, že Bolton vo svojej knihe predkladá množstvo lží, poloprávd, klamstiev a označil ho za "zradcu".

Súd vydanie knihy odobril

Súd uplynulú sobotu rozhodol, že Bolton môže vydať svoju knihu memoárov aj napriek úsiliu americkej vlády zablokovať jej vydanie pre obavy z odhalenia utajovaných skutočností.

Bolton, známy ako stúpenec tvrdej zahraničnopolitickej línie, skončil vo svojej funkcii v septembri 2019 z dôvodu názorových nezhôd s Trumpom týkajúcich sa zahraničnej politiky USA.

Už vtedy avizoval, že sa mieni o svoje skúsenosti podeliť s americkou verejnosťou. Biely dom sa obáva, že jeho verzia udalostí nebude pre prezidenta priaznivá.

Edward Snowden je v ruskom exile od roku 2013, keď zverejnil tajné informácie o masovom elektronickom sledovaní občanov USA a zahraničných politikov americkými spravodajskými službami.