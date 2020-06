New York urobil veľký krok, postupne sa vracia do normálnejších koľají

Povolili znovu otvoriť obchody a podniky, ktoré nie sú pre život nevyhnutné.

23. jún 2020 o 7:12 TASR

V New Yorku sa otvorili bary a reštaurácie. (Zdroj: TASR/AP)

Mnoho štátov v USA už do veľkej miery zrušilo prísne karanténne opatrenia. Aj New York - ohnisko pandémie v USA - urobil v pondelok veľký krok, keď povolil znovu otvoriť obchody a podniky, ktoré nie sú pre život nevyhnutné.

I samotné mesto New York sa vracia do normálnejších koľají, keď sa ľudia vrátili na pracoviská či do vonkajších priestorov reštaurácií. Zamestnanci musia mať rúška a vo výťahoch sú naznačené stopy, kde môžu ľudia stáť, pričom kapacita je obmedzená na štvrtinu.

Ide o druhú zo štyroch fáz znovuotvárania mesta New York, ale jeho starosta Bill De Blasio označil pondelok za "najväčší krok", píše agentúra AP.