Koronavírus vo svete: Čína hlásila 22 nových prípadov

23. jún 2020 o 6:52 TASR

Koronavírus v Číne

Čína hlásila 22 nových potvrdených prípadov nákazy koronavírusom, vrátane 13 v Pekingu. Ešte v predchádzajúci deň hovorca mestskej samosprávy oznámil, že opatrenia spomalili šírenie nákazy v hlavnom meste, kde sa v novej vlne infikovalo vyše 200 ľudí. Informácie priniesla agentúra AP.

Ďalších deväť infekcií je privezených - ide o Číňanov, ktorí pricestovali zo zahraničia domov. Sedem z nich priletelo zo saudskoarabského Rijádu do západočínskeho mesta Lan-čou, metropoly provincie Kan-su, ako napísala v ozname provinčná vláda.

Čínska Národná zdravotnícka komisia nehlásila žiadne nové úmrtia.

V súčasnosti stúpol počet ľudí liečených na ochorenie COVID-19, ktoré koronavírus spôsobuje, o desať na 359. Ďalších 114 ľudí sa nachádza v izolácii a sledujú ich ako prípady s podozrením na COVID-19 alebo mali pozitívne testy na koronavírus, ale sú bez príznakov.

Čína hlásila od konca vlaňajška celkovo 4634 úmrtí spomedzi celkového počtu 83.418 nakazených. Práve koncom minulého roka bol zistený prvý prípad nákazy v stredočínskom meste Wu-chan. Aj keď Peking ide správnym smerom, "preventívne opatrenia sú stále prísne a komplexné", povedal v pondelok na tlačovej konferencii hovorca mesta Sü Che-ťien.

Koronavírus v USA

Spojené štáty v pondelok prekročili pochmúrnu hranicu 120-t úmrtí na koronavírus, keď za posledných 24 hodín pribudlo v krajine ďalších 425 mŕtvych.

Informovala o tom americká Univerzita Johnsa Hopkinsa, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AFP.

Najväčšia ekonomika sveta je pandémiou postihnutá najťažšie. Oficiálnych prípadov nákazy koronavírusom je v USA vyše 2,31 milióna - z nich približne 640.000 ľudí sa úplne vyliečilo.

Ukázali to údaje univerzity so sídlom v Baltimore, zverejnené v pondelok o 20.30 h miestneho času (v utorok o 02.30 h SELČ).

Nových úmrtí v predchádzajúci deň bolo 305, čo predstavovalo jeden z najnižších údajov za uplynulých niekoľko mesiacov, ale tieto počty sú cez víkend a po ňom vždy nižšie. Závisí to od nahlasovania miestnych zdravotníckych úradov.

Mnoho štátov do veľkej miery už zrušilo prísne karanténne opatrenia. Aj New York - ohnisko pandémie v USA - urobil v pondelok veľký krok, keď povolil znovu otvoriť obchody a podniky, ktoré nie sú pre život nevyhnutné. I samotné mesto New York sa vracia do normálnejších koľají, keď sa ľudia vrátili na pracoviská či do vonkajších priestorov reštaurácií. Zamestnanci musia mať rúška a vo výťahoch sú naznačené stopy, kde môžu ľudia stáť, pričom kapacita je obmedzená na štvrtinu. Ide o druhú zo štyroch fáz znovuotvárania mesta New York, ale jeho starosta Bill De Blasio označil pondelok za "najväčší krok", píše agentúra AP.

Avšak približne 20 amerických štátov, prevažne na juhu a západe, zažíva novú vlnu nákazy.

Medzi nimi je aj štát Florida, kde presiahol počet infekcií 100.000, a z nich takmer 3000 tam zistili len v pondelok.

Prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že počet mŕtvych v USA môže prekročiť 150.000, ale uviedol tiež, že keby krajina neurobila kroky na spomalenie šírenia koronavírusu, o život by prišli dva až štyri milióny ľudí.