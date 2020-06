Putin naznačil, že sa bude opäť uchádzať o prezidentskú funkciu

Potrebujeme pokračovať v práci, nie hľadať nástupcov, hovorí Putin.

22. jún 2020 o 16:39 SITA

MOSKVA. Ruský prezident Vladimir Putin v novom rozhovore silno naznačil, že sa bude opätovne uchádzať o funkciu prezidenta, pokiaľ mu to dovolí séria ústavných zmien, ktoré predkladá na schválenie v referende 1. júla.

Informuje o tom CNN na svojom webe.

Na základe súčasných zákonov by musel z pozície šéfa Kremľa odstúpiť v roku 2024, keď vyprší jeho terajší mandát. Zmeny by mu umožnili ostať pri moci aj po tomto funkčnom období, potenciálne až do roku 2036.

Ústavné zmeny už schválili ruskí poslanci aj ústavný súd.



V rozhovore, ktorý odvysielala v nedeľu ruská štátna televízia, Putin "nevylúčil", že sa bude uchádzať o ďalší mandát, ak voliči zmeny podporia.

"Viete, poviem to teraz absolútne úprimne: Pokiaľ sa toto (zmena ústavy) neudeje, o dva roky - viem to z vlastnej skúsenosti - namiesto normálnej, stabilnej práce na rôznych úrovniach moci, každý začne hľadať možných nástupcov," povedal 67-ročný Putin.

"Potrebujeme pokračovať v práci, nie hľadať nástupcov," dodal.



Putin bol ruským prezidentom od roku 2000 do 2008, pričom k tejto funkcii sa vrátil v roku 2012. V rokoch 1999 až 2000 pôsobil ako premiér, podobne ako medzi svojimi prezidentskými mandátmi v rokoch 2008 až 2012.