Najväčší maďarský web môže skončiť, bojí sa straty nezávislosti

Web je kritický k Orbánovej vláde.

22. jún 2020 o 14:51 Lukáš Onderčanin

BUDAPEŠŤ, BRATISLAVA. Najväčší maďarský spravodajský web Index.hu sa obáva, že zmena vlastníckej štruktúry môže ohroziť jeho nezávislosť a prípadne aj existenciu.

Index.hu pritom patrí k posledným veľkým médiám, ktoré sú kritické k vláde Viktora Orbána.

Finančná kríza spôsobená koronavírusom pre web znamenala príchod nového spolumajiteľa.

Ten by mohol zmeniť organizačnú štruktúru redakcie. Niektorí novinári by podľa webu 24.hu mali dodávať texty len externe, redakcia by tak stratila kontrolu nad časťou obsahu.

Maďarský premiér Viktor Orbán pritom čelí dlhodobej kritike za to, že jeho vláda umlčiava kritické médiá.

Zmenený barometer

O snahách zmeniť štruktúru redakcie a média sa diskutovalo už pred niekoľkými rokmi.

V septembri 2018 preto redakcia spustila barometer redakčnej nezávislosti s troma úrovňami slobody médiá: nezávislá, ohrozená a nie nezávislá.