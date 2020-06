V Brazílii demonštrovali Bolsonarovi odporcovia aj priaznivci

Polícia zabránila stretu skupín.

22. jún 2020 o 6:51 TASR

BRAZÍLIA. Odporcovia i sympatizanti brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara vyšli v nedeľu do ulíc hlavného mesta Brazília s cieľom dať najavo svoju podporu, prípadne hnev.

Informovala o tom agentúra DPA.

Obe skupiny pochodovali cez časť mesta, v ktorej sídli brazílska vláda. Príslušníci vojenskej polície však zabránili, aby sa tieto dve skupiny stretli.

Prezidentovi stúpenci vyjadrovali nesúhlas s najvyšším súdom krajiny, ktorý údajne v rozhodovaní prekračuje svoje právomoci.

Odporcovia vlády, na čele ktorých podľa DPA išli futbaloví fanúšikovia, demonštrovali proti rasizmu a fašizmu.

Brazílske úrady v sobotu zaznamenali ďalších 1022 úmrtí v súvislosti s chorobou COVID-19, ktorú spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2, pripomína DPA. Celkový počet obetí v krajine dosiahol 49.976.

Brazília je jednou z najviac koronavírusom postihnutých krajín sveta a počet prípadov nákazy novým koronavírusom presiahol v piatok 19. júna jeden milión.

Prezident Bolsonaro, ktorý sa stal známym prirovnaním koronavírusu k "miernej chrípke", sa dostal do sporu so štátnymi a miestnymi úradmi za to, že na zastavenie šírenia nákazy využili obmedzujúce opatrenia v duchu "zostaň doma".

Krajne pravicový líder argumentuje, že ekonomické dôsledky takýchto opatrení môžu byť horšie ako samotný koronavírus..