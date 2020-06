Koronavírus vo svete: WHO informovala o najvyššom náraste prípadov za deň

Sledujeme dianie vo svete po vyhlásení pandémie koronavírusu. Ako sa vyvíja situácia v zahraničí?

22. jún 2020 o 6:23 TASR

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v nedeľu zaznamenala najvyšší denný nárast počtu prípadov koronavírusu, konkrétne viac ako 183.000 nových prípadov za 24 hodín, píše agentúra AP.

Zdravotnícka agentúra OSN uviedla, že Brazília na čele hlásila 54.771 prípadov, USA 36.617 a India 15.400.

Odborníci tvrdia, že za rastúcim počtom prípadov sa môže skrývať viacero faktorov, napr. rozsiahlejšie testovanie, ale aj rozšírenejší výskyt infekcie.

Celkovo sa doteraz koronavírusom nakazilo viac ako 8.7 milióna ľudí a nákaze podľahlo 461.715 osôb na celom svete. Nárast v počte úmrtí počas nedele bol 4743.

Viac ako dve tretiny nových úmrtí boli zaznamenané v Severnej a Južnej Amerike.

Koronavírus v Brazílii

Pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 si doteraz v Brazílii vyžiadala spolu viac ako 50-tisíc obetí.

V druhej najviac postihnutej krajine na svete zároveň zaznamenali približne milión infikovaných osôb, informuje agentúra AFP.

Ministerstvo zdravotníctva nahlásilo za posledných 24 hodín 641 nových úmrtí, čím celkový počet obetí dosiahol 50.617 osôb. V krajine zaznamenali 1.085.038 osôb pozitívne testovaných na koronavírus SARS-CoV-2.

V Spojených štátoch amerických, ktoré sú najviac zasiahnutou krajinou, majú takmer 120.000 úmrtí a viac ako 2.2 milióna prípadov nákazy.

Druhý najvyšší počet úmrtí v oblasti má Mexiko (20.349), kde zároveň evidujú viac ako 170.000 infikovaných. V Peru zomrelo na koronavírus už vyše 8000 osôb. Čile v sobotu takmer zdvojnásobilo počet obetí koronavírusu (7144), vďaka novej metóde sčítavania, ktorá zahŕňa aj pravdepodobné úmrtia na COVID-19.

Prezident Bolsonaro, ktorý sa stal známym prirovnaním koronavírusu k "miernej chrípke", sa dostal do sporu so štátnymi a miestnymi úradmi za to, že na zastavenie šírenia nákazy využili obmedzujúce opatrenia v duchu "zostaň doma".

Krajne pravicový líder argumentuje, že ekonomické dôsledky takýchto opatrení môžu byť horšie ako samotný koronavírus.