Štyri európske krajiny podpísali kontrakt na vakcínu proti koronavírusu

Vývoj vakcíny by mal byť v prípade pozitívneho vývoja ukončený ešte do konca tohto roku.

13. jún 2020 o 17:55 TASR

BERLÍN. Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Holandsko podpísali počiatočný kontrakt na dodávku viac ako 300 miliónov dávok vakcíny proti novému koronavírusu, ktorej vývoj je zatiaľ len v experimentálnej fáze.

Kontrakt podpísali s farmaceutickým gigantom AstraZeneca, oznámilo v sobotu nemecké ministerstvo zdravotníctva.

Vývoj vakcíny by mal byť v prípade pozitívneho vývoja ukončený ešte do konca tohto roku. Do programu sa môžu postupne zapojiť všetky členské štáty EÚ, približuje agentúra DPA.

"Mnohé krajiny sveta si už zabezpečili (budúce) vakcíny (proti koronavírusu), len Európa ešte nie," uviedol nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn, ktorý zdôraznil, že kapacity na výrobu budúcej očkovacej látky je si potrebné zaistiť už teraz.

Z rýchleho uzavretia kontraktu štvoricou členských krajín EÚ budú podľa neho časom profitovať všetci občania Únie. Hodnota kontraktu nebola bezprostredne známa.

Šéf talianskeho rezortu zdravotníctva Roberto Speranza uviedol, že na základe kontraktu s britskou nadnárodnou spoločnosťou AstraZeneca by mohlo byť do európskych krajín dodaných až 400 miliónov dávok očkovacej látky proti koronavírusu SARS-CoV-2.

AstraZeneca vyvíja svoju vakcínu v spolupráci s prestížnom Oxfordskou univerzitou. Ide o jednu z mála vyvíjaných vakcín proti koronavírusu, ktorá je už v štádiu klinického hodnotenia.

Štvorica európskych krajín okrem toho rokuje aj s ďalšími spoločnosťami, ktoré pracujú na vývoji vlastných očkovacích látok proti SARS-CoV-2.