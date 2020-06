Škótsko a Wales žiadajú predĺženie prechodného obdobia po brexite

Hlavným dôvodom je strata času pri pandémii koronavírusu.

12. jún 2020 o 13:57 TASR

LONDÝN. Lídri Škótska a Walesu vyzvali v piatok britského premiéra Borisa Johnsona na predĺženie prechodného obdobia, do ktorého Spojené kráľovstvo vstúpilo po odchode z Európskej únie.

Svoju žiadosť zdôvodnili dôsledkami pandémie nového koronavírusu, informovala agentúra Reuters.

Británia vystúpila z EÚ koncom januára 2020 a momentálne sa do konca roka nachádza v prechodnej fáze, počas ktorej je naďalej súčasťou vnútorného trhu EÚ aj colnej únie.

Obavy z prehĺbenia následkov koronakrízy

Do ukončenia prechodného obdobia musia obe strany dosiahnuť novú pobrexitovú obchodnú dohodu. Rozhovory však zatiaľ dostatočne nepokročili a na dosiahnutie tejto komplexnej dohody už zostáva len málo času.

Podľa škótskej premiérky Nicoly Sturgeonovej a prvého ministra Walesu Marka Drakeforda by však v súčasnej situácii bolo ukončenie prechodného obdobia v termíne 31. decembra 2020 nezodpovedným krokom.

"Dúfame, že v druhej polovici roka budeme vidieť začiatky zotavovania (ekonomiky po koronakríze), ale domnievame sa, že uzavretie prechodného obdobia na konci roka by bolo mimoriadne nezodpovedné," píše sa v liste, ktorý Sturgeonová a Drakeford adresovali Borisovi Johnsonovi.

Ekonomický a spoločenský šok

Podľa nich by sa po ukončení prechodného obdobia pridali k negatívnym následkom pandémie ešte aj dôsledky "veľmi vážneho ekonomického a spoločenského šoku", ktorý by vyvolal odchod z vnútorného trhu EÚ a colnej únie.

Táto kombinácia by podľa Sturgeonovej a Drakeforda postihla aj firmy v Spojenom kráľovstve, z ktorých mnohé už nemajú žiadne rezervy. To by mohlo viesť k rušeniu firiem a prepúšťaniu zamestnancov, uvádza sa v liste.