Troch vojakov v Kamerune obvinili z vraždy civilistov pri februárovom masakri

Armáda spočiatku tvrdila, že za úmrtia môže nehoda.

11. jún 2020 o 18:25 TASR

YAOUNDÉ. Troch vojakov obvinili z vraždy civilistov pri februárovom masakri na západe Kamerunu. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na armádu.

Armáda spočiatku vraždy poprela a tvrdila, že za úmrtia môže "tragická nehoda", ktorá nastala, keď pri krížovej paľbe medzi separatistami a vládnymi jednotkami explodovali palivové nádrže.

Situácia však vyvolala medzinárodné pobúrenie a kamerunský prezident Paul Biya nariadil vyšetrovanie.

Predbežné závery uverejnené v polovici apríla ukázali, že traja vojaci, ktorí neuposlúchli rozkazy, s pomocou miestnych príslušníkov etnickej skupiny Fulani alebo Peul zabili najmenej desať detí a tri ženy.

Vojaci sa potom pokúsili skryť dôkazy tak, že miesto činu zapálili. Hovorca armády uviedol, že traja páchatelia sú umiestnení v provizórnej väzbe vo vojenskej väznici v metropole Yaoundé.

Podľa vyšetrovania OSN pri masakri zahynulo najmenej 23 civilistov, z toho 15 detí a dve tehotné ženy.

Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) vo štvrtok oznámila, že síce je dobré, že sa uskutočnilo vyšetrovanie, no je presvedčená, že zodpovednosť za zločiny by malo niesť viac ľudí, ktorí by mali byť primerane potrestaní.

Podľa HRW sa na zabíjaní zúčastnilo desať až 15 vojakov vrátane členov elitnej jednotky rýchleho určenia.