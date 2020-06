V súvislosti s ekologickou haváriou pri Noriľsku obvinili aj primátora

Koncom mája z obrej nádrže na palivo pre elektráreň uniklo viac ako 20-tisíc ton nafty.

11. jún 2020 o 12:21 TASR

MOSKVA. Primátora ruského mesta Noriľsk, kde nedávno došlo k závažnej ekologickej havárii, obvinil vo štvrtok Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom) z nedbanlivosti.

K havárii v tepelnej elektrárni pri Noriľsku, ležiacom na severe Ruska za polárnym kruhom, došlo 29. mája, keď pri odtlakovaní obrej nádrže na palivo pre elektráreň uniklo do pôdy a vodných tokov viac ako 20-tisíc ton motorovej nafty.

Znečistená je plocha s rozlohou 180-tisíc metrov štvorcových. V regióne bol vyhlásený stav núdze federálneho významu.

Primátor Rinat Achmetčin sa nedbanlivosti podľa vyšetrovateľov dopustil, keď neprijal príslušné opatrenia, hoci vedel o množstve paliva vytekajúceho z prasknutej nádrže v tepelnej elektrárni.

Neorganizoval ani monitorovanie stavu životného prostredia, ani záchranné práce, a nevypracoval ani scenáre možného vývoja mimoriadnej udalosti a jej dôsledkov.

Doteraz boli v kauze obvinení štyria ľudia: riaditeľ tepelnej elektrárne, jej hlavný inžinier, jeho zástupca a šéf spaľovacej a turbínovej sekcie elektrárne.

Podľa rozhlasovej stanice Echo Moskvy sa vyšetrovaním zistilo, že oporná konštrukcia danej nádrže mala od roku 2018 prejsť generálnou opravou, ale napriek svojmu havarijnému stavu bola stále v prevádzke.

Úrady Krasnojarského kraja začiatkom tohto týždňa informovali, že nafta, ktorá po havárii v elektrárni prenikla do vodných tokov, sa cez mobilné bariéry inštalované záchranármi na rieke Ambarnaja dostala až do ľadovcového jazera Piasino. Z tohto jazera vyteká jediná rieka - rovnakého mena ako jazero -, ktorá ústi do Karského mora, kam sa takto teraz môžu dostať ropné produkty.

Spoločnosť Norilsk Nickel tvrdenia krasnojarských úradov odmietla.

Táto tepelná elektráreň je súčasťou štruktúry spoločnosti Norilsk Nickel Corporation. Jej prezident a hlavný majiteľ Vladimir Potanin v stredu uviedol, že haváriu nebolo možné predvídať ani jej predísť.

Uviedol tiež, že ekologická havária sa negatívne premietne do schopnosti spoločnosti vyplácať dividendy akcionárom. Vo štvrtok ich preto vyzval na solidárnosť a súhlas s nevyplatením alebo krátením dividend.