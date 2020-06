Účinnosť nosenia rúšok v boji proti šíreniu pandémie potvrdila ďalšia štúdia

Výskum uskutočnili vedci z Cambridgeskej a Greenwichskej univerzity.

10. jún 2020 o 14:01 TASR

LONDÝN. Nosenie rúšok celou populáciou v jednotlivých krajinách by mohlo v spojitosti so zavedením karanténnych opatrení spomaliť šírenie nového koronavírusu na kontrolovateľnú úroveň a zamedziť prípadnej druhej vlne nákazy.

Vyplýva to zo štúdie britských vedcov zverejnenej v stredu v odbornom periodiku Proceedings of the Royal Society A, píše agentúra Reuters.

Lockdown ďalšiu vlnu nezastaví

Výskum, ktorý uskutočnili vedci z Cambridgeskej a Greenwichskej univerzity, ukázal, že samotný tzv. lockdown ďalšiu vlnu nákazy novým koronavírusom SARS-CoV-2 nezastaví, avšak i doma vyrobené rúška môžu významne znížiť šírenie nákazy, ak ich na verejnosti nosí dostatočné množstvo ľudí.

"Naša analýza podporuje okamžité a všeobecne platné nosenie rúšok obyvateľmi," povedal Richard Stutt, spoluautor štúdie z Cambridgeskej univerzity.

Kombinácia nosenia rúšok v rozsiahlom meradle spolu s dodržiavaním sociálneho odstupu a niekoľkými karanténnymi opatreniami by mohli byť "prijateľným spôsobom zvládania pandémie a znovuotvorenia ekonomík" predtým, než bude na liečbu ochorenia COVID-19 vyvinutá účinná vakcína, poznamenal Stutt.

Dvojnásobný účinok na znižovanie R0

Britskí výskumníci v aktuálnej štúdii spojili dynamiku šírenia koronavírusu medzi ľuďmi s populačnými modelmi, aby zistili ich dosah na reprodukčné číslo vírusu (R0) - teda koľko ľudí nakazí koronavírusom jeden infikovaný.

Z výsledkov štúdie vyplynulo, že ak ľudia nosili rúška vždy, keď boli na verejnosti, malo to na znižovanie hodnoty reprodukčného čísla dvojnásobný účinok v porovnaní s tým, ak ich začali nosiť až po tom, ako sa u nich objavili príznaky ochorenia.

Ak rúška bežne nosilo 50 a viac percent obyvateľov v danej krajine, vo všetkých skúmaných scenároch to viedlo k zníženiu reprodukčného čísla pod hodnotu 1.

Na začiatku pandémie neexistovali dôkazy o účinnosti rúšok v boji s pandémiou. Na základe nových výskumov v uplynulých týždňoch však Svetová zdravotnícka organizácia nakoniec odporučila nosenie látkových rúšok na miestach, kde nie je možné pre veľké množstvo ľudí dodržiavať odstup, ako napríklad v obchodoch či v hromadnej doprave.