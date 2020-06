Kto nám zabil premiéra? Švédi čakali na meno vraha 34 rokov

K jeho vražde sa prihlásilo 130 ľudí.

10. jún 2020 o 12:00 Lukáš Onderčanin

ŠTOKHOLM, BRATISLAVA. Olof Palme bol medzi ľavičiarmi obľúbený, no tiež bol terčom kritiky konzervatívcov aj liberálov.

Lídra švédskych sociálnych demokratov a premiéra medzi rokmi 1982 až 1986 však napriek tomu mnohí považovali za jedného z najväčších štátnikov vo Švédsku.

Keď ho vo februári 1986 zastrelili po tom, ako išiel s manželkou z kina v centre Štokholmu, šokovalo to celú Škandináviu. Vyšetrovanie atentátu na Palmeho trvalo 34 rokov a okrem desiatok konšpiračných teórií prinieslo aj obrovské množstvo podozrivých.

Prokurátor v stredu vyšetrovanie atentátu ukončil – premiéra zabil muž, ktorý bol jedným z prvých vypočúvaných svedkov na mieste činu a ktorý pred dvadsiatimi rokmi spáchal samovraždu.

Tisíce nepriateľov a stovka vrahov

Palme 28. februára 1986 poslal svoju ochranku domov a so ženou Lisbet, synom a jeho priateľkou išli do kina. Po ceste späť, na jednej z najrušnejších štokholmských ulíc, k nemu zozadu pristúpil vyšší muž a jednou guľkou ho strelil do chrbta, druhá strela zasiahla jeho manželku.