V poľskom prístave Gdyňa objavili vyše tri tony čistého kokaínu

Hodnota kokaínu sa odhaduje na približne 75 miliónov eur.

9. jún 2020 o 16:48 SITA

BRATISLAVA. Poľskí pohraničníci skonfiškovali v prístavnom meste Gdyňa vyše tri tony čistého kokaínu.

Pašovaný tovar bol ukrytý v 144 sudoch s mrazenou ananásovou dreňou, informoval v utorok ich hovorca. Ministerstvo vnútra odhadlo hodnotu kokaínu na približne 334 miliónov zlotých (asi 75 miliónov eur).

Množstvo zadržaných drog by vystačilo na čiernom trhu na najmenej milión bežných dávok.

Na zverejnených záberoch je vidieť, ako pohraničníci v ochranných odevoch sudy otvorili a následne sekerou prerazili mrazenú hmotu, pod ktorou sa ukrývalo biele kokaínové jadro.

Sudy pricestovali na lodi do Hamburgu a odtiaľ pozemnou dopravou do Gdyne na severe Poľska. V Pomoranskom vojvodstve zatkli v súvislosti s nálezom troch mužov vo veku od 64 do 71 rokov. Čeliť budú obvineniam z kriminality a pašovania drog.