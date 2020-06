Dobré ráno: Americká polícia sa musí zmeniť, niekde s tým už začali

Téma reformy polície sa neobjavuje prvýkrát.

8. jún 2020 o 23:00 Nikola Bajánová, Lukáš Onderčanin

Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/rxku3-df265f?from=yiiadmin&download=1&version=1&skin=1&btn-skin=103&auto=0&share=1&fonts=Helvetica&download=1&rtl=0&pbad=1

Trúchlia, smútia a zároveň prejavujú obrovský hnev a odhodlanie nepoľaviť. Hovoria, že to za čo bojujú, je väčšie ako strach zo šírenia koronavírusu.

Ten si v Spojených štátoch vyžiadal už viac ako stotisíc obetí a popri tom dáva zabrať tamojšej ekonomike.

Napriek tomu - protesty po smrti Afroameričana Georga Floyda vstupujú do tretieho týždňa a zdá sa, že postupne prinášajú aj prvé výsledky.

Po rokoch sa debata o nastavení polície posúva ku konkrétnym zmenám.

Aké to sú a ide len v nich len o jednotlivosti alebo sa v Spojených štátoch spúšťa obrovská reforma toho, kto má v udržiavaní poriadku v krajine navrch?

Nikola Bajánová sa pýtala zahraničnopolitického reportéra SME Lukáša Onderčanina.

Zdroje zvukov: CBS New York, AP, NBC News, CBSN

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Pokračuje súd s Marianom Kotlebom pre šeky s extrémistickou symbolikou. V pondelok vypovedali viacerí znalci, ako aj manželský pár, ktorý si šek na 1488 eur pred tromi rokmi na výročie vzniku Slovenského štátu prevzal. Manželia Koleňovci vypovedali, že číslam na šeku nepripisovali špeciálny význam a plastovú rekvizitu pravdepodobne po návrate domov vyhodili.

Strana Za ľudí by sa mala výberom nového lídra zaoberať na sneme koncom júla alebo začiatkom augusta. Členovia čakajú na vyjadrenie exprezidenta a šéfa Za ľudí Andreja Kisku, ktorý sa po voľbách z politiky stiahol. Kandidatúru nevylúčil podpredseda parlamentu Juraj Šeliga, okrem neho sa ako kandidátka na tento post spomína aj Veronika Remišová.

Po vyše polroku na péenke sa na Najvyšší súd vrátil bývalý kancelár súdu Ivan Solej. Z funkcie musel odísť ešte v októbri pre vážne pochybenia, ktoré odhalil audit ministerstva financií. Solej, ktorého si vybrala bývalá predsedníčka Najvyššieho súdu Daniela Švecová, sa podľa informácií denníka SME do práce vrátil uplynulý týždeň.

V pondelok sa v Paríži začal dlho očakávaný súdny proces pre korupciu v športe. Obžalovanými sú ruskí atléti, ktorí mali platiť milióny dolárov za to, aby mohli súťažiť na vrcholných podujatiach vrátane olympijských hier v Londýne v roku 2012. Jedným z príjemcov takýchto platieb, ktorými sa kryli aj dopingové operácie, mal byť aj vtedajší prezident Medzinárodnej atletickej asociácie Lamine Diack.

Vo veku 77 rokov zomrel kameraman Igor Luther, ktorý nakrútil oscarový film Plechový bubienok. Bol pri zrode modernej kinematografie, patril medzi kameramanov tzv. československej novej vlny a pracoval s režisérskymi špičkami ako Andrzejom Wajdom, Michaelom Hanekem či s Jurajom Jakubiskom.

Odporúčanie

My už sme ho tu raz odporúčali, no je taký zaujímavý a opäť o čosi aktuálnejší, že vám ho pripomenieme. Dokument 13th sa zaoberá skutočnosťou, že zatiaľ čo v Spojených štátoch žije 5% globálnej populácie, za mrežami tam sedí až štvrtina všetkých väzňov z celého sveta. Ako je to možné, ako sa to stalo, sa dozviete v snímke 13th, ktorú už nenájdete iba na Netflixe, ale na netflixovom Youtube kanáli – celú a zadarmo.

Podcasty SME

Všetky podcasty SME nájdete na linku podcasty.sme.sk.

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Zoom je týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia_FM. Každý týždeň správy zo sveta vedy, vedeckých osobností a ďalších objavov.

Klik je týždenný podcast, komentovaný prehľad technologických správ, o udalostiach, ktoré sa udiali vo svete IT, médií a sociálnych sietí. Vychádza každú sobotu.

Index je týždenný podcast denníka SME o ekonomike a podnikaní na Slovensku a vo svete. Prehľad dôležitých správ a zaujímavé rozhovory s podnikateľmi, analytikmi a ďalšími hosťami. Vychádza každý štvrtok

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Podcast Dejiny vzniká v spolupráci s magazínom Historická revue. Moderuje ho Jaro Valent a vychádza každú nedeľu.

Všesvet je cestovateľský podcast, ktorý moderujú Naďa Hubočan a Tina Hamárová. Vychádza každý utorok.

Pozeráme Game of Thrones je špeciálny podcast denníka SME, ktorý sprevádzal poslednú sériu seriálu Game of Thrones (Hra o Tróny). Vychádza každý pondelok.

Medzi nami je týždenný podcast zameraný na ženské a lifestylové témy nielen pre ženy. Nový diel si môžete vypočuť vždy v utorok.

Telesná výchova je podcast o svete športu aj pre nešportovcov. Vždy v piatok, so Samom Marecom a Mariánom Psárom.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.