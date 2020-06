Francúzska polícia zakázala protesty v Paríži pre obavy z násilia

Problémy sprevádzali vo francúzskej metropole už stredajšiu demonštráciu proti polícii.

6. jún 2020 o 7:34 TASR

PARÍŽ. Francúzska polícia zakázala demonštrácie plánované na sobotu pred veľvyslanectvom USA a pri Eiffelovej veži v Paríži v čase, keď vo svete pribúdajú protesty v súvislosti so smrťou Afroameričana Georgea Floyda pri zásahu polície v meste Minneapolis. Informovala o tom agentúra Reuters.

Parížska polícia v piatkovom oznámení odôvodnila rozhodnutie zakázať demonštrácie hrozbou narušenia verejného poriadku i ohrozením zdravia na veľkých zhromaždeniach počas koronavírusovej pandémie.

Napriek zákazu prišli tisíce ľudí na podujatie na pamiatku Adamu Traorého, 24-ročného černošského Francúza, ktorý zomrel v roku 2016 pri policajnej operácii.

V Spojených štátoch vypukli nepokoje po zabití 46-ročného Floyda, ktorý zomrel 25. mája v Minneapolise po tom, ako mu belošský policajt pri zatýkaní kľačal na krku takmer deväť minút.

Hovorkyňa francúzskej vlády v stredu odmietla porovnávanie policajného násilia vo Francúzsku a USA s tým, že vo Francúzsku neexistuje systémové štátne násilie a takéto prípady sú plne vyšetrené a previnilci potrestaní.

Plánované sobotňajšie protesty boli na sociálnych sieťach ohlásené ako demonštrácie proti policajnému násiliu, uviedla parížska polícia v stanovisku. Vyvolalo to podľa nej obavy z narušenia verejného poriadku, ako to bolo v prípade stredajších protestov, na ktorých sa policajti dostali do zrážky s demonštrantmi.

Niektorí príslušníci poriadkových zložiek vo Francúzsku čelili v uplynulých rokoch obvineniam z neprimeraného použitia sily, najmä počas protestov hnutia tzv. žltých viest v rokoch 2018 a 2019.

Francúzska vláda výraz "policajné násilie" neustále odmieta napriek opakovanej kritike ľudskoprávnych organizácií.

Prezident Emmanuel Macron však začiatkom tohto roka oznámil plán zlepšenia etických pravidiel bezpečnostných síl.