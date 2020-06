Koronavírus vo svete: USA zaznamenali ďalších 922 úmrtí

Sledujeme dianie vo svete po vyhlásení pandémie koronavírusu. Ako sa vyvíja situácia v USA, Brazílii a ďalších krajinách?

6. jún 2020 o 7:00 TASR

https://public.flourish.studio/story/230110/embed

Ak s vám graf nezobrazuje, kliknite sem

Koronavírus v Španielsku

Šírenie nového koronavírusu v Španielsku je z veľkej časti pod kontrolou, keď sú počty nových prípadov nákazy a pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti nízke a prebieha hromadné testovanie. Uviedli to v piatok tamojší zdravotnícki predstavitelia, píše agentúra DPA.

Koordinátor ministerstva zdravotníctva pre boj s koronavírusom Fernando Simón povedal, že hlavnou výzvou je teraz zabezpečiť, aby sa do krajiny nedostala nákaza zo zahraničia, informovala agentúra Europa Press. Španielsko, ktoré koronavírusová pandémia zasiahla mimoriadne vážne, plánuje opätovne umožniť vstup cudzincom do krajiny od 1. júla.

Na vrchole krízy v Španielsku zomieralo v apríli v dôsledku ochorenia COVID-19 okolo 900 ľudí denne. V krajine potvrdili celkovo približne 240.000 prípadov nákazy a oficiálny počet úmrtí presiahol 27.000.

Simón tiež povedal, že pri dosiaľ neobjasnenom výraznom náraste úmrtnosti v Španielsku v uplynulých mesiacoch mohol zohrať svoju úlohu aj strach z nákazy novým koronavírusom, informovala agentúra AP.

Španielske ministerstvo zdravotníctva totiž eviduje zmienených vyše 27.000 potvrdených úmrtí na COVID-19. Ide o ľudí, ktorých testy na tento vírus boli pozitívne pred tým, ako zomreli.

Univerzita Karla III., na ktorej pôsobí centrum zaznamenávajúce počty úmrtí v krajine, však od marca registruje viac než 43.000 úmrtí nad rámec bilancie, akú by očakávali na základe počtov úmrtí z posledných rokov.

Simón v piatok uviedol, že nezrovnalosti medzi týmito údajmi by mohli byť dôsledkom iných faktorov nepriamo súvisiacich s vírusom. Jedným by mohlo byť to, že ľudia s chronickými chorobami mali príliš veľké obavy alebo čakali pridlho na to, aby išli do nemocnice, keď na vrchole epidémie v Španielsku potrebovali zdravotnícku starostlivosť.

Simón pripustil, že skutočné počty obetí COVID-19 v krajine by mohli byť vyššie než aktuálna oficiálna bilancia. Španielsko malo podobne ako ďalšie najviac zasiahnuté krajiny na začiatku epidémie veľké ťažkosti so zaistením testov pre všetkých chorých, dodáva AP.

Koronavírus v USA

V Spojených štátoch zomrelo za posledných 24 hodín ďalších 922 ľudí v dôsledku nákazy novým koronavírusom, čím sa celkový počet úmrtí v krajine zvýšil na 109.042. Vyplýva to z údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa z piatkového večera miestneho času.

Podľa priebežnej bilancie tejto univerzity zaznamenali v USA viac ako 1,89 milióna potvrdených prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Z ochorenia COVID-19, ktoré tento vírus spôsobuje, sa v krajine vyliečilo približne 491.000 ľudí, informuje agentúra AFP.

Spojené štáty sú pandémiou najviac postihnutou krajinou, a to tak v celkovom počte prípadov nákazy, ako aj v počte úmrtí.

V prepočte na počet obyvateľov však má vyššiu úmrtnosť viacero európskych krajín - vrátane Francúzska, Talianska a Španielska.

Americký prezident Donald Trump v piatok povedal, že jeho krajina má v súvislosti s koronavírusovou pandémiou to najhoršie už za sebou. Znova tiež apeloval na guvernérov jednotlivých štátov USA, aby zmiernili obmedzujúce opatrenia.

Podľa vedcov z Univerzity z Massachusetts, ktorí pri svojej predpovedi konečného počtu obetí kombinujú deväť epidemiologických modelov, sa predpokladá, že vírus spôsobí v USA do 27. júna celkovo asi 127.000 úmrtí.

Aj keď od svojho vrcholu v polovici apríla pandémia v USA vykazuje známky spomalenia, odborníci v oblasti zdravotníctva sa obávajú, že prebiehajúce celoštátne protesty proti policajnej brutalite a rasizmu by mohli v nasledujúcich týždňoch viesť k nárastu nových prípadov.