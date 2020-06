USA povolia čínskym aerolíniám určitý počet letov

Spojené štáty najprv nariadili od 16. júna pozastaviť všetky lety čínskych leteckých spoločností do USA a späť.

5. jún 2020 o 23:32 TASR

NEW YORK. Spojené štáty v piatok upravili nariadenie týkajúce sa pozastavenia všetkých letov čínskych spoločností do a zo Spojených štátov. Čínske aerolínie tak budú môcť do USA uskutočniť dva spiatočné lety týždenne, informovala agentúra AFP.

Spojené štáty v stredu najprv nariadili od 16. júna pozastaviť všetky lety čínskych leteckých spoločností do USA a späť. Zákaz sa mal týkať štyroch čínskych aeroliniek. Išlo o reakciu USA na krok Pekingu, ktorý nepovolil americkým leteckým dopravcom obnoviť lety do Číny.

Čínske úrady však vo štvrtok súhlasili s obnovením letov amerických spoločností United Airlines a Delta Air Lines, ktoré môžu každý týždeň do Číny prevádzkovať jednu leteckú linku.

Americké ministerstvo dopravy v stredu uviedlo, že s čínskou stranou bude ďalej rokovať.