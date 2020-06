Žiaden pozitívny efekt. Británia zastavila klinické testy hydroxychlorochínu

Na klinickej štúdii sa zúčastnilo celkovo 11 000 osôb v 175 nemocniciach.

5. jún 2020 o 20:35 TASR

LONDÝN. Británia zastavila testovanie hydroxychlorochínu ako prípadného lieku na ochorenie COVID-19 po tom, čo sa ukázalo, že pre hospitalizovaných pacientov nakazených novým koronavírusom nemá "žiaden prínos".

Oznámili to v piatok britskí výskumníci, píše agentúra AFP a BBC.

Žiaden pozitívny efekt

"Zhrnuli sme, že hydroxychlorochín nemá žiaden pozitívny efekt na pacientov hospitalizovaných s ochorením COVID-19," uvádza sa vo vyhlásení autorov štúdie z Oxfordskej univerzity, kde testujú viacero možných liečebných postupov na nový koronavírus. Dodali, že "s okamžitou platnosťou" prestanú podávať pacientom tento liek, ktorý sa bežne požíva na liečenie malárie či autoimunitných ochorení, ako sú reumatoidná artritída alebo lupus.

Hydroxychlorochín pred časom spropagoval americký prezident Donald Trump svojimi vedecky nepodloženými tvrdeniami, že lieči aj chráni pred nákazou novým koronavírusom.

Takmer žiadny vplyv na úmrtnosť

Na klinickej štúdii v Británii, počas ktorej bolo testovaných viacero druhov liekov, sa zúčastnilo celkovo 11 000 osôb v 175 nemocniciach.

Vedci uviedli, že hydroxychlorochín dostávalo 1 542 pacientov, zatiaľ čo 3 132 osôb bolo podrobených len bežnej liečbe v nemocnici.

Súvisiaci článok Traja zo štyroch autorov požiadali o stiahnutie štúdie o hydroxychlorochíne Čítajte

Medzi oboma skupinami nenašli vedci po 28 dňoch "nijaké závažné rozdiely" v úmrtnosti, a ani dôkazy o tom, že by hydroxychlorochín skrátil čas strávený v nemocnici.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) sa rozhodla v stredu obnoviť klinické testy hydroxychlorochínu po tom, čo ich dočasne pozastavili pre rastúce obavy o bezpečnosť užívateľov lieku. WHO pritom odkázala aj na výsledky nedávnej štúdie publikovanej v odbornom časopise The Lancet.