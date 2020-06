Tretina infikovaných Španielov nemala žiadne symptómy

Ukázalo to druhé kolo náhodného testovania na protilátky.

5. jún 2020 o 14:57 SITA

MADRID. Druhé kolo náhodného testovania Španielov na protilátky proti novému koronavírusu preukázalo, že tretina infikovaných nemala žiadne symptómy.

"Je to budíček pre verejné zdravotníctvo - nie je možné kontrolovať šírenie len tak, že budeme brať do úvahy iba pacientov so symptómami," povedala riaditeľka Národného epidemiologického centra Marina Pollán.

"S týmto počtom asymptomatických prípadov musíme dodržiavať odporúčania" na osobnú hygienu a sociálne odstupy, dodala.

Výsledky najnovšieho prieskumu potvrdili predchádzajúce zistenia spred troch týždňov, keď krvné testy preukázali protilátky IgG len u 5 % zo 63-tisíc pacientov.

Odborníci tvrdia, že Španieli majú pred sebou ešte dlhú cestu k nadobudnutiu kolektívnej imunity.

Viac ako 95 % ľudí testovaných v prvom kole sa zúčastnilo aj na tom druhom. V krajine, kde doteraz zomrelo na COVID-19 vyše 27-tisíc ľudí, plánujú vykonať aj tretie kolo testovania.